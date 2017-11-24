 

Судья Конституционного суда поддержал право Навального на выборы

Судья Конституционного суда Российской Федерации Константин Арановский высказал свое особое мнение, в котором было предложено снять запрет на участие в выборах для условно осужденных граждан. Надо отметить, что позиция судьи имеет прямое отношение к оппозиционеру Алексею Навальному, который из-за условного срока не имеет права участвовать в выборах президента.

Арановский, мнение которого опубликовано на сайте Конституционного суда, объясняет свою позицию тем, что право отбора достойных кандидатов должно принадлежать не государству в рамках Конституции, а народу. таким образом, ограничения, связанные с судимостями, могут быть излишними.

«Право граждан баллотироваться и выбирать среди кандидатов нельзя ограничивать с той целью, чтобы мандаты и должности доставались исключительно безупречным их получателям. Такое благопожелание беспочвенно и несостоятельно как основание правоограничений в конституционном правопорядке», — пишет судья.

Затем судья предлагает снять ограничения с лиц, которые были приговорены к условным срокам, так как по его мнению, условное осуждение может свидетельствовать о малой степени вины подсудимого.

«Если же угрозу правовой демократии связывать с общественной опасностью преступных деяний и полагать, что не любое из них причиняет недопустимый вред репутации законных властей, то и условное осуждение, возможно, следовало бы учесть в оценке тяжести конкретных преступлений, поскольку от нее зависит ограничение избирательных прав», — излагает свою точку зрения судья.

Мнение судьи Арановского имеет самое непосредственное отношение к ситуации вокруг Алексея Навального, который был приговорен к условному сроку по делу «Кировлеса». В связи с этим, политик не имеет права принимать участие в выборах. Стоит добавить, что фамилия Навального в особом мнении судьи не упоминается ни разу.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Алексей Навальный Выборы президента РФ
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