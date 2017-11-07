Росгвардию привлекут к охране губернаторов и «иных лиц»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому список задач войск национальной гвардии России может быть существенно расширен. Глава государства предложил поручить Росгвардии «обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», то есть заняться охраной губернаторов.





Надо отметить, что охранять глав регионов силовики будут совсем не безвозмездно - за услуги, предоставленные военными, придется заплатить из региональных бюджетов, причем на договорной основе. Для этого регионам предлагается заключать с Росгвардией договора об оказании платных охранных услуг за счет локального бюджета.





Кроме охраны губернаторов, новый законопроект включает возможность направления бойцов Росгвардии на охрану «иных лиц». Кто эти «иные лица» - не уточняется, однако, в случае принятия закона, президент сможет отдать приказ обеспечить их безопасность в том числе - бесплатно.





Тарифы на охранные услуги Росгвардии должны быть утверждены правительством, а полученные таким образом денежные средства в полном объеме направят в федеральный бюджет.





Напомним читателям, что Росгвардия была создана указом президента России Владимира Путина весной 2015 года. Силовая структура подчиняется лично главе государства.





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