 

Революция случайностей

Столетие Великой русской революции проходит в России тихо и почти незаметно. Ровно так же, без особого шума, проходят подобные юбилеи и в других странах (например, Франции), прошедших через горнило революции и испытавших на себе всю тяжесть ее последствий.


Первоначально федеральные власти планировали устроить в связи с годовщиной событий 1917 года шумную кампанию по десоветизации российского общества. Но посмотрев данные социологических опросов, фиксирующих умонастроения российских граждан, даже самые завзятые либералы в Кремле поняли, что будить лихо, пока оно тихо, не стоит.


Потому что подлинная история двух российских революций прошлого века, очищенная от идеологических мифов и поколенческих предрассудков, выглядит довольно неприглядно и одновременно служит грозным напоминанием нынешней нашей власти и всему обществу о недопустимости почивания на лаврах и опасности различных «экспериментов» в экономике.


Февральская и Октябрьская революции 1917 года принесли России одновременно свободу и много горя. Насквозь прогнивший и дискредитировавший себя царский режим пал в феврале 1917-го, а вместе с ним распалась и сама страна. Абсолютная политическая недееспособность демократического Временного правительства привела к тому, что в октябре 1917 года власть, выпавшую из рук либеральных демократов, подхватили большевики.


Вопреки бравурным советским мифам о планомерной подготовке революции рядовыми членами РСДРП (б) и вопреки распространенной истории о «пломбированном вагоне» с Лениным, отправку которого на историческую родину для проведения революции профинансировала Германия, верховную власть в распадающейся на части России большевики получили практически случайно.


И получили большевики эту власть в свои руки просто потому, что у них именно в октябре 1917 года не было внутри страны дееспособных конкурентов.


Этаслучайность победы большевиков в Октябрьской революции в немалой степени предопределила все дальнейшие события и этапы становления нового государства и собирания земель. Тот, кто получил власть по случайному совпадению обстоятельств, держится за нее, как только может и совершает великие подвиги и великие преступления только потому, что страшно боится эту власть потерять.


Именно «благодаря» этому обстоятельству случился кровавый террор гражданской войны, в которой красные и белые убивали друг друга и несогласных с ними только потому, что не могли или не умели привлечь народ на свою сторону без применения силы.


Полное отсутствие у руководства большевистской партии какого-либо опыта управления государством привело к тяжелейшим по социальным последствиям экспериментам от «военного коммунизма» к НЭПу и обратно.


Наконец, наличие в руководстве большевистской партии в момент взятия большевиками власти множества случайных людей, не отягощенных как интеллектом, так и искренней верой в идеалы марксизма, привело к формированию внутри Советского государства механизма перманентных репрессий, с помощью которого производилась насильственная ротация кадров.


В итоге все эти неслучайные случайности Октябрьской революции привели к тому, что в декабре 1991 года случайные люди в руководстве большевистской партии взяли и…наплевав на мнение народа, демонтировали Советский Союз из всемирной истории.


В этом – главный урок и главная трагедия как Февраля, так и Октября 1917-го.


Так что праздновать в 2017 году нам нечего.


Именно поэтому столетняя годовщина Русской революции проходит сегодня в России тихо и практически незаметно.


Есть ли сходство между событиями в России и в мире образца 1917 и 2017 года? Многие считают, что такое сходство есть и делают из этого далеко идущие выводы. Мол, новая русская революция на пороге. Не думаю, что это так.


Да, некоторые параллели между 1917 и 2017 годом прослеживаются. Но новая революция и крах государства России сегодня не угрожают. Пока не угрожают. И вот почему.


После краха в 1991 году «советского проекта» мировая политика в отсутствие другой привлекательной для большинства людей социальной мечты стала еще более импульсивной и сиюминутной. И поэтому непредсказуемой.


Как и сто лет назад, в 2017 году фактор случайности стал определять ход многих ключевых событий в мире.


Недавно президентом США случайно стал миллиардер Дональд Трамп. Который сам по себе весьма импульсивный человек и политик.


И вот теперь из-за всего лишь одного неосторожного слова Трампа или лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в мире может разразиться самая настоящая ядерная война.


Но Россия – не США или Северная Корея. Потому что во главе России сегодня стоит Владимир Путин.


Путин, как показывают все 17 лет его нахождения у власти, в отличие от большинства мировых лидеров и многих отечественных политиков, очень четко видит грань возможного и допустимого в политике. Путин как глава государства не скажет ни одного слова и не сделает ни одного шага без того, чтобы перед этим не оценить его возможные риски и последствия.


Это качество Путина крайне важно сегодня, когда в мировой политике, как и сто лет назад, очень многое зависит от случайностей.


Поэтому пока Владимир Путин возглавляет Россию, никакие революции России не угрожают.


Но есть другая, и довольно серьезная проблема – это санкционное давление Запада на российскую экономику. Однако необходимо признать и то, что за эти три года, прошедшие с момента воссоединения Крыма с России, наши люди научились адаптироваться к санкционному давлению на их жизнь. Поэтому никакого «бунта», даже провоцируемого извне, в России не будет.


Такое спокойное отношение людей к давлению извне продлится еще долго, но только в том случае, если сами власти не будут делать необдуманных шагов.


Помнить об этом всех нас обязывают итоги и уроки русских революций 1917 года.


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