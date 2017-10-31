Наказание за уголовные преступления небольшой тяжести может быть изменено

Верховный Суд РФ предложил переквалифицировать преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, в категорию уголовного проступка. О проекте новых поправок, утвержденных на пленуме Верховного Суда, пишет сегодня газета «Ведомости».





Если изменения в УК будут приняты, то лицо, впервые совершившее уголовный проступок, будет освобождаться от уголовной ответственности. Вместо этого могут быть применены меры уголовно-правового характера, например, судебный штраф или обязательные работы.





По словам зампреда ВС Владимира Давыдова, главное новшество состоит в отмене судимости и ее правовых последствий за уголовный проступок.





Известно, что УК РФ в действующей редакции насчитывает более 40 составов преступления, которые попадают в категорию уголовного проступка. Среди них, в частности, — незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность без отягчающих обстоятельств.





АПН следит за развитием событий.



