 

Наказание за уголовные преступления небольшой тяжести может быть изменено

Верховный Суд РФ предложил переквалифицировать преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, в категорию уголовного проступка. О проекте новых поправок, утвержденных на пленуме Верховного Суда, пишет сегодня газета «Ведомости».

Если изменения в УК будут приняты, то лицо, впервые совершившее уголовный проступок, будет освобождаться от уголовной ответственности. Вместо этого могут быть применены меры уголовно-правового характера, например, судебный штраф или обязательные работы.

По словам зампреда ВС Владимира Давыдова, главное новшество состоит в отмене судимости и ее правовых последствий за уголовный проступок.

Известно, что УК РФ в действующей редакции насчитывает более 40 составов преступления, которые попадают в категорию уголовного проступка. Среди них, в частности, — незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность без отягчающих обстоятельств.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Конституция
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