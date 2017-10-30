«Коварная колея» бывшего главы РЖД или как отмыться от прошлого

Бывший глава РЖД Владимир Якунин изо всех сил пытается смыть с себя остатки коррупционного прошлого . Для этого он решил стать честным человеком и начал писать за мемуары.





Воспоминания Якунина под названием «Коварная колея» («The Treacherous path») будут изданы на английском языке в британской типографии Biteback Publishing. Получается, что бывший главный железнодорожник творил исключительно для западного читателя и не ориентировался на российский книжный рынок, что не удивительно - ведь в России его сентиментальные признания едва ли кому интересны.





Свои мемуары бывший чиновник позиционирует как откровенные рассуждения о России и ее реалиях. Как написано в аннотации, Якунин повествует о собственных переживаниях событий постсоветской и российской истории. В книге затрагиваются такие темы, как «терроризм, правительственные интриги и реальность ведения бизнеса в России».





Ждать от мемуаров раскрытия каких-то скандальных президентских или кремлевских тайн не стоит. Как говорят представители Якунина, в первую очередь эта книга - «о жизни Якунина и об исторических событиях, к которым он был причастен в силу профессиональной деятельности как очевидец и гражданин, об их значении и личном восприятии».





Первая фирма создает для семьи отставного топ-менеджера максимально позитивный имидж в глазах общественности Великобритании, а вторая - прячет офшорные активы Якунина от любых антикоррупционных расследований. Есть еще одна фирма - она отслеживает негативные публикации и консультирует по искам против СМИ о клевете. Напомним читателям, в июле издание Quartz уже сообщало о сотрудничестве семьи Якунина с двумя британскими фирмами - PR-компанией Project Associates и компанией GPW + Co.





Заработав на посту главы РЖД весьма солидное состояние, Владимир Якунин теперь хочет начать жизнь с чистого лица и старательно продвигает свой идеальный имидж - бывший советский дипломат, офицер КГБ, глава монополии, а теперь еще и автор мемуаров и глава центра, который ищет решения для смягчения напряжённости во всем мире.





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