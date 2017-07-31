 

Бывший глава РЖД ищет способы спрятать подальше свои активы и улучшить репутацию

 
 
Бывший глава Российских железных дорог Владимир Якунин день и ночь мучается над тем, куда и как спрятать наворованные активы и спасти свою испорченную репутацию.

Для этого он принял решение обратиться к трем фирмам из Великобритании, чтобы они помогли ему очистить репутацию, спрятать награбленные сбережения и, разумеется, избежать преследования в рамках антикоррупционных расследований.

На днях американское издание Quartz сообщило, что одна из фирм, куда обратился Якунин, - это GPW+Co. Компания должна была защитить офшорное имущество Якунина от антикоррупционных расследований, а именно - спрятать конечных бенефициаров.

В частности, бывший чиновник хочет защититься от расследований Фонда борьбы с коррупцией, сотрудники которого не раз рассказывали о коррупционных активах бывшего топ-менеджера. Самый большой резонанс в свое время вызвало так называемое «шубохранилище», которое сам Якунин называет «маленькой кладовкой для шуб».

Другая фирма - PR-агентство Project Associates, была нанята для создания положительного имиджа семьи Якуниных. Филантроп и меценат, уважаемый управленец - именно таким мечтал предстать перед общественностью Владимир Якунин.

И, наконец, фирма Mishcon de Reya стала консультантом экс-главы РЖД по возможным искам о клевете к журналистам. Mishcon de Reya известна тем, что представляла принцессу Диану в бракоразводном процессе с принцем Чарльзом.

Напомним читателям, что занимая пост главы крупнейшей государственной монополии в течение десяти лет, Владимир Якунин ни разу не обнародовал свою декларацию о доходах. Он утверждал, что он терпеть не может, «когда копаются в чужом белье», а открытая публикация сведений о доходах может угрожать его близким.

В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией во главе с Алексеем Навальным инициировал около 80 заявлений в правоохранительные органы и Госдуму с требованием проверить Владимира Якунина на коррупцию. Увы, но коррупционных расследований в отношении Якунина так и не состоялось.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Коррупция
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