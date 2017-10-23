Шансы россиян дожить до пенсии уменьшаются с каждым днем

Правительство России ведет активное обсуждение пенсионной реформы, направленной на повышение минимального трудового стажа, который дает право на получение пенсии по старости. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости».





По информации журналистов, подобная реформа рассматривается как альтернатива повышению пенсионного возраста. Цель у властей всего одна - максимально сэкономить бюджет за счет будущих пенсионеров.





Пенсионную реформу могут провести по аналогии с Украиной, где по недавно принятому закону гражданин страны сможет выйти на пенсию в 60 лет только в том случа, если он официально проработал 25 лет. Если же его стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсионный возраст повышается до 63 лет. Если стаж меньше 15 лет, то пенсия будет назначена только в 65 лет.





Напомним, что сейчас пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Для того, чтобы иметь право на получение минимальной страховой пенсии, необходимо набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). При этом, согласно новому законодательству, к 2025 году минимальный стаж повысится до 15 лет, а минимальная сумма баллов будет увеличена до 30.





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