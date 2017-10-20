Эксперимент по введению пошлины на интернет-покупки начнется в мае 2018 года
- 20.10.2017, 19:53,
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«Почта России» может стать монопольным оператором по сбору пошлины
с онлайн-покупок за рубежом. О планах по проведению эксперимента в мае 2018 года сообщает агентство «Интерфакс».
За короткий срок до конца текущего года необходимо будет подготовить всю нормативно-правовую базу. После этого «Почта России» доработает свое программное обеспечение и начнет тестирование системы. Согласование с Евразийской экономической комиссией назначено на апрель 2018 года.
Ожидается, что «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС все данные об отправителе, получателе, стоимости и весе товара. После введения новой схемы физлица получат возможность оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.
Надо отметить, что по информации АКИТ, за 2016 год россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд рублей.
АПН следит за развитием событий.