Эксперимент по введению пошлины на интернет-покупки начнется в мае 2018 года

«Почта России» может стать монопольным оператором по сбору пошлины с онлайн-покупок за рубежом. О планах по проведению эксперимента в мае 2018 года сообщает агентство «Интерфакс».

За короткий срок до конца текущего года необходимо будет подготовить всю нормативно-правовую базу. После этого «Почта России» доработает свое программное обеспечение и начнет тестирование системы. Согласование с Евразийской экономической комиссией назначено на апрель 2018 года.





После введения новой схемы физлица получат возможность оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке. Ожидается, что «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС все данные об отправителе, получателе, стоимости и весе товара.





Надо отметить, что по информации АКИТ, за 2016 год россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд рублей.





АПН следит за развитием событий.



