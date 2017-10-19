Шансонье Юрий Истомин пытался «отжать» в суде полмиллиарда рублей в «Холодильник.ру» по сфабрикованным договорам?

Российское подразделение рекламного холдинга BBDO оказалось замешано в скандале с подлогом документов. Подробности этого дела вскрылись в ходе судебного разбирательства компании «Холодильник.ру» с подконтрольными BBDO структурами



Факт фальсификации документов был подтвержден по итогам судебного решения на Кипре. Оказалось, что юристы BBDO, по всей видимости, подделывали договора, чтобы «поставить» на деньги владельцев интернет-магазинов «Холодильник.ру». Более того, фейковые документы еще и были представлены в качестве доказательств уже в российских судах.



История взаимоотношения «Холодильник.ру» со структурами BBDO началась еще в 2013 году. Тогда интернет-магазины заказали рекламную компанию ООО «ОМД Медиа Дирекшн» - подрядчик аффилированный с российским подразделением BBDO. Сумма рекламного договора составила 134 млн рублей, 3 млн из которых получило само BBDO в качестве агентского вознаграждения. Однако в итоге договор исполнен не был. С тех пор началась многолетняя цепочка судебных разбирательств в арбитраже.



Под прикрытием большого бренда



Не получив от подрядчика обещанной многомиллионной рекламной кампании ООО «Эдил-Импорт» (Холодильник.ру) подает в суд на подрядчика ООО «ОМД Медиа Дирекшн». В ходе разбирательства выяснилось, что из 131 млн рублей, которые заказчик перечислил на будущую рекламную кампанию, 96 млн рублей были переведены на счета двух непонятных контор: ЗАО «Код оф Трейд» и ООО «Медиа Капитал». Непосредственно на исполнение заказа «Холодильник.ру по проведению рекламной кампании «ОМД Медиа» израсходовало не более 35 млн рублей.



Судебное разбирательство длилось целых четыре года. И, наконец, в августе Постановлением Арбитражного суда Московского округа судебные требования ООО «Эдил-Импорт» были удовлетворены: с «ОМД Медиа» взыскали более 69 млн рублей неотработанного аванса плюс 24 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами.



Более того, суд раскрыл и изначально мошенническую схему передачи денег по цепочке сомнительных фирм: от «ОМД Медиа» к «Код оф Трейд» и «Медиа Капитал».



«ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн» действовало как недобросовестный комиссионер/агент, в конечном счете создав иллюзию легитимной ситуации, при которой ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн» формально не должно отвечать за действия ООО «Медиа Капитал», что прямо противоречит взятым на себя обязательствам, а также законным интересам ООО «Эдил-Импорт», - говорится в постановлении суда.



Более того, в ходе судебных слушаний выяснилась еще одна пикантная подробность: в итоге оказалось, что все деньги, которые «ОМД Медиа» получила от «Холодильник.ру», в конечном итоге осели на счетах ООО «Медиа Капитал».



О компании «Медиа Капитал» следует сказать особо. Фирма контролируется неким Юрием Истоминым. Любителям шансона и блатных песен этот, с позволения сказать, бизнесмен больше известен под псевдонимом Колыма. А вот руководству «Холодильник.ру» он представился в качестве надежного партнера, готового провести качественную рекламную кампанию. В пользу кандидатуры Истомина говорил и тот факт, что его супруга Элла Стюарт является главой крупного рекламного холдинга BBDO Russia.



Только вот, как показала практика, занимаются супруги вовсе не рекламными кампаниями.



Кипрский суд раскрыл фальшивку



В 2015 году через подконтрольный ему кипрский оффшор ЮСИЭФ Партнерс Лимитед Истомин подает в суд на «Холодильник.ру» за нарушение авторских прав на рекламные ролики. В исковом заявлении Истомин требует без малого полмиллиарда рублей за рекламные ролики, к созданию которых, как выясняется по факту не имел никакого отношения.



Судя по всему, это дело изначально имело целью оказать давление на противника: ведь «Холодильник.ру» к тому времени уже судится с подрядчиком BBDO за неисполнение договора о рекламной кампании.



Но для того, чтобы дело выгорело, на помощь Истомину приходит юрист «ОМД Медиа Дирекшн» Дмитрий Красноштанов – именно ему принадлежит решающая роль в создании вероятно сфабрикованных договоров. Не будет преувеличением утверждать, что Красноштанов также фактически является юристов и BBDO - он неоднократно представлял интересы Эллы Стюарт в судах.



Итак. В 2013 году «Холодильник.ру» действительно запустило рекламную кампанию. Десять рекламных роликов демонстрировались по телевидению с 16 июля по 31 декабря 2013 года.



В суд ЮСИЭФ в обоснование своей позиции предоставляет договора с самим Истоминым, который передает компании исключительные авторские права на десять рекламных роликов. А также еще один договор уже ЮСИЭФ с ООО «Брендиз», которому и было поручено изготовление роликов.



И все бы хорошо, только вот все представленные документы оказались фейком.



Обычно для российских дельцов, желающих спрятать концы в воду, регистрации кипрской офшорки – неплохой выход. Но в случае с Юрием Истоминым кипрская юрисдикция ЮСИЭФ сыграла с ним злую шутку.



Когда в России началось арбитражное разбирательство «Холодильник.ру» пытался доказать, что договоры представленные истцом – подделка. Даты, проставленные в них, не соответствуют действительности.



Доказать это удалось только в окружном суде Никосии (Кипр), куда ООО «Эдил-Импорт» обратилось с иском с требованием раскрытия информации от ЮСИЭФ Партнерс Лимитед, касательно вышеназванных договоров.



В ходе этого процесса в деле и всплывает фамилия юриста «ОМД Медиа» Дмитрия Красноштанова, который, по нашему мнению, и принимает непосредственное участие в фальсификации договоров. Примечательно, что именно Красноштанов представляет в суде «ОМД Медиа», являющееся третьим лицом, в другом процессе с «Холодильник.ру».



В результате раскрытия информации по решению кипрского суда в деле всплывает небезынтересная переписка между Юрием Истоминым, сотрудниками ЮСИЭФ, и все тем же юристом Красноштановым.



Участники переписки обсуждают детали подписания договоров между Истоминым и ЮСИЭФ, а также ЮСИЭФ и ООО «Брендиз». Только вот договор Истомина и ЮСИЭФ о передаче исключительного авторского права на рекламные ролики датируется декабрем 2013 года.



В это время рекламная кампания «Холодильник.ру» уже подходила к своему завершению. Так что, Истомин просто физически не мог в декабре 2013 года передать права на рекламные ролики.





Получается, что по полумиллиардному иску Юрия Истомина к «Эдил-Импорт» в деле изначально фигурировали сфабрикованные доказательства. И предоставлены они были истцом.

Первая публикация - информационное агентство Московский монитор