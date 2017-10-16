Новый закон защитит сообщивших о коррупции россиян

Российское правительство в ближайшее время рассмотрит проект закона о защите граждан РФ, которые сообщают о коррупции в органах власти. О внесении законопроекта в Госдуму сообщается на сайте правительства России.





«Законопроектом предлагается определить меры защиты государством лиц, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, совершённых в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях», — поясняют представители кабмина.





Новым законом планируется установить режим строгой конфиденциальности для поступающих сведений о коррупции. В том случае, если дело о коррупции рассматривается в суде, информаторов будут защищать так же, как свидетелей и потерпевших.





АПН следит за развитием событий.



