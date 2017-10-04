 

Генштаб Украины подозревает НЛО в диверсии на складе боеприпасов

Глава Генштаба вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко считает возгорание на складах боеприпасов в Винницкой области спланированной акцией с использованием «различных космических аппаратов». Об этом военный чиновник заявил в эфире украинского телеканала ZIK. Генерал уверен, что чрезвычайное происшествие на складах боеприпасов в Калиновке — это диверсия, и этому есть многочисленные доказательства.

«Например, были повреждены системы связи. Возможно, это случайность из-за каких-то ремонтных работ. Далее было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией. Было и отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я не буду их называть, поскольку это предмет следствия. Было появление различных космических аппаратов над складом до, во время и после этого события », - заявил главком ВСУ.

Напомним читателям, что ночью 26 сентября произошел сильный пожар в военной части в Калиновском районе Винницкой области Украины, из-за которого стали взрываться хранящиеся на складах боеприпасы. В связи с возникшей опасностью были эвакуированы около 30 тыс. человек, было также закрыто движение на всех прилегающих автодорогах и остановлено железнодорожное сообщение на перегоне Сосенка — Калиновка. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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