Российскую команду могут отстранить от зимних Олимпийских игр 2018 года

Национальные антидопинговые агентства 17 стран потребовали отстранить сборную команду России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сегодня сообщает издание The Guardian.



В заявлении, адресованном Международному олимпийскому комитету, говорится, что необходимо ввести санкции в отношении России из-за допинг-скандала вокруг Олимпийских игр в Сочи. Документ был принят на встрече членов института национальных антидопинговых агентств в американском Денвере.



Отмечается, что члены NADO не возражают против выступления некоторых российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, однако они требуют проведения самого тщательного допинг-контроля таких участников.





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