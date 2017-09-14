 

Российскую команду могут отстранить от зимних Олимпийских игр 2018 года

Национальные антидопинговые агентства 17 стран потребовали отстранить сборную команду России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сегодня сообщает издание The Guardian.

В заявлении, адресованном Международному олимпийскому комитету, говорится, что необходимо ввести санкции в отношении России из-за допинг-скандала вокруг Олимпийских игр в Сочи. Документ был принят на встрече членов института национальных антидопинговых агентств в американском Денвере.

Отмечается, что члены NADO не возражают против выступления некоторых российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, однако они требуют проведения самого тщательного допинг-контроля таких участников.

АПН следит за развитием событий.
 
 
 
 
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