Кубань: Хлебная Долина и новые технологии как будущее сельского хозяйства

Кубань издавна была одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России. Что может послужить основой устойчивого развития в будущем? Для Кубани это связанные с растениеводством отрасли биологической и агрономической науки. На их основе можно сделать рывок в развитии биотехнологий.

Такие технологии и уже имеющиеся наработки помогут создавать всхожие, урожайные, устойчивые к неблагоприятным воздействиям сорта семян. Есть немало возможностей для расширения возможностей выращивания хорошо известных растений. Достаточно дешевые и эффективные технологии, основанные на гидропонике, в перспективе позволят выращивать на Кубани «импортозамещающие» бананы и ананасы.

Созданное генетиками Хлебной Долины, должны соответствовать строгим критериям:

1. В первую очередь, земледельцы должны иметь возможность создавать из них полноценный, независимый от продавцов посадочного материала семенной фонд. Фирма - производитель семенного фонда также может постоянно сбывать аграриям различные виды удобрений, например, максимально полезные для наиболее популярных сортов.

2. Продукты никак не должны влиять на генетику тех, кто их потребляет.

3. В продуктах не должны присутствовать гены других живых существ, поскольку они могут вызвать сильную аллергическую реакцию у потребителей.

Для тщательной апробации новых сортов и пр.. с медицинской точки зрения необходим специальный независимый центр экспертизы.

При этом производство семенного фонда злаковых культур нужно максимально активно дополнять семенами различных овощей.

Здесь очень важно сочетание дешевизны и качества, поэтому такое производство на начальном этапе необходимо очень серьёзно дотировать, привлекать инвестиции.

Весьма плодотворным было бы создание биотехнологической Хлебной долины, где можно было бы совместить научные исследования с производством и испытанием дешевого и качественного семенного фонда. Но прежде всего Хлебная долина должна помочь аккумулировать достаточные средства для вложения в подобное производство. При этом Хлебная долина должна быть не столько грандиозной по количеству занятых площадей, работников и используемых материалов, сколько максимально эффективной.

В этом случае Хлебная долина сможет стать мотором для развития экономики Кубани, особенно сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции, агротуризма.





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В сельском хозяйстве важны не только научно-производственные лидеры. Для полноценного развития села очень важен низовой, локальный уровень.

Отдельному сельскому товаропроизводителю иногда могут помочь технические новинки. Например, 3D- технологии.

3D-принтер обеспечивает своему владельцу гибкость и автономность.

С помощью 3D-принтера можно легко самостоятельно изготавливать большинство простых вещей, необходимых в быту: посуду, многие инструменты, обувь, одежду и пр.. Если 3D-принтер применяется для коммерческого производства, он позволяет гибко менять объём производства от штучного до серийного, а также ассортимент изделий.

Но у 3D-печати есть и свои недостатки. 3D-принтер пока не дешев, изготавливать на нём можно отнюдь не всё что угодно: слишком маленькое или слишком большое (зависит от размера сопла), есть ограничения по сырью для устройства. Настройка, а тем более - самостоятельная сборка требует времени и кропотливой работы. Необходимо тщательное соблюдение технологических параметров. Использование 3D-принтера не приносит значительной прибыли, так как крупносерийные изделия дешевле.

3D- принтер есть смысл использовать:

1. Когда есть возможность собрать его своими руками.

2. Когда есть необходимость изготавливать на месте массу таких предметов, как пластиковые трубы и другие подобные предметы, нужные для завершения строительства и обустройства участка.

3. Когда хозяйство включено в сферу индустрии отдыха и туризма: можно печатать на 3D-принтере различные сувениры, посуду и пр.

Также для современных сельских хозяев, да не только для них, очень важно поставить себе на службу альтернативные источники энергии: солнце и ветер. Это может существенно сократить затраты на электроэнергию, позволит располагать большими энергетическими мощностями для нужд производства. Однако здесь есть, как и везде, свои трудности и подводные камни.

Подобные инновации – пока ещё весьма дорогое удовольствие. Однако важнейшие компоненты тех же солнечный батарей достаточно быстро модернизируются и дешевеют, развиваются знания и навыки их самостоятельного монтажа. К тому же совсем не обязательно собирать или приобретать большой сложный комплекс. Можно установить некоторые наиболее дешевые и необходимые для экономии электроэнергии компоненты, как солнечные батареи и аккумуляторы к ним.

Будущей основой сельского хозяйства на Кубани могут стать самостоятельные хозяйства разного масштаба, опирающиеся на новейшие биотехнологии, разрабатываемые в регионе с учётом местной специфики, новейшие производственные технологии и альтернативную энергетику.



