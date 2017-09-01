Украина ввела на границе биометрический контроль для иностранцев

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о вводе биометрического контроля для иностранцев на границе. С текстом указа можно ознакомиться на сайте украинского президента.





Необходимо отметить, что россияне должны будут проходить обязательную регистрация перед въездом в страну, а действовать новые правила по пересечению украинской границы начнут с 1 января 2018 года. Утверждается, что подобные меры принимаются властями «для защиты страны от проникновения на ее территорию террористов, диверсантов, шпионов, преступников и нелегальных мигрантов».





Петр Порошенко также поручил кабинету министров внести Россию в список стран миграционного риска.





АПН следит за развитием событий и ждет от Киева следующего и заключительного аккорда - введения визового режима с Россией.