 

Украина ввела на границе биометрический контроль для иностранцев

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о вводе биометрического контроля для иностранцев на границе. С текстом указа можно ознакомиться на сайте украинского президента.

Необходимо отметить, что россияне должны будут проходить обязательную регистрация перед въездом в страну, а действовать новые правила по пересечению украинской границы начнут с 1 января 2018 года. Утверждается, что подобные меры принимаются властями «для защиты страны от проникновения на ее территорию террористов, диверсантов, шпионов, преступников и нелегальных мигрантов».

Петр Порошенко также поручил кабинету министров внести Россию в список стран миграционного риска.

АПН следит за развитием событий и ждет от Киева следующего и заключительного аккорда - введения визового режима с Россией.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Порошенко призывает начать бойкот ЧМ-2018 в России
» Украина подписала контракты на поставки летального вооружения с 11 странами ЕС
» Порошенко официально объявил о полном прекращении огня в Донбассе
» Порошенко находится на профилактике
» Украина: "Серый кардинал" Ющенко болен
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Последний бой мёртвых белых мужчин

Последний бой мёртвых белых мужчин

«Игра престолов»: куда ведет лестница хаоса?

«Игра престолов»: куда ведет лестница хаоса?

Президентские выборы 2018: Новый политический цикл. Каким ему быть?

Президентские выборы 2018: Новый политический цикл. Каким ему быть?

Тихая сила

Тихая сила

Куда качнёт американские качели

Куда качнёт американские качели

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украина ввела на границе биометрический контроль для иностранцев

  • 18:44
  • 107

Борьба с российской пропагандой обойдется США в $40 млн

  • 15:23
  • 144

Госдума объявила о создании рабочей группы по криптовалютам

  • 13:27
  • 168

Дефицит кадров: Николай Благов остается в Газпроме

  • 02:26
  • 1 211

Обманутые бюджетники. Майские указы Путина оказались не выполнены спустя пять лет

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru