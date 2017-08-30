 

Российское авиастроение ожидает глобальная реформа

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начинает первый этап крупнейшей реформы отрасли. Сегодня об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве предприятий ОАК, в Минпромторге и аппарате правительства.

Как удалось выяснить журналистам издания, «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и корпорация «Иркут» объединят в одно юрлицо. Новая масштабная структура в дальнейшем будет управлять гражданскими программами ОАК.

Собеседники газеты утверждают, что в условиях сокращения гособоронзаказа в правительстве сделан упор на развитие гражданского сегмента, который по своим объемам «не уступает военным программам». За основу была взята модель реформирования концерна Airbus: «Европейский опыт оказался успешным - сократились уровни управления, оптимизировались издержки».

По оценке специалистов авиационной отрасли, объединение ОАК с «Иркутом» и ГСС позволит сэкономить около 50 млрд рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

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