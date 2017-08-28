Российские писатели попросили за Ильича Рамиреса Санчеса
- 28.08.2017, 16:22,
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МОСКВА. Ряд российских писателей обратился с открытым письмом к Президенту Франции.
Они попросили помиловать известного международного террориста и борца за свободу прогрессивного человечества Ильича Рамиреса Санчеса, который, в настоящее время, отбывает несколько пожизненных заключений во Франции за организацию ряда акций, таких как захват в заложники участников саммита ОПЕК в 1975ом году, организация взрывов во Франции, во время которых погибло несколько человек и убийство нескольких сотрудников французской спецслужбы DST..
«Мы, нижеподписавшиеся писатели считаем, что 23 года проведенные в
заключении – это достаточный срок наказания, - указано в письме, -
Господин Президент, хотим напомнить Вам, что Франция по праву считается
Родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у Вас есть уникальный шанс
доказать всему миру – и врагам, и друзьям – что Франция умеет прощать.
Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с
правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или
иную страну готовую его принять» - написали доброхоты.
Свои подписи под обращением поставили следующие деятели:
- Александр Проханов, советский и российский писатель, сценарист,
публицист, общественный деятель. Главный редактор газеты «Завтра».
- Игорь Молотов, писатель, журналист, общественный деятель.
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Марина Юденич, писатель, журналист, общественный деятель
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Герман Садулаев, писатель, публицист
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Андрей Аствацатуров, писатель. Доцент кафедры зарубежной литературной истории Государственного университета Санкт-Петербурга
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Дмитрий Стешин, писатель, публицист, военный корреспондент
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Израиль Шамир, писатель, журналист
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Алексей Гинтовт, идеолог, художник, лауреат премии Кандинского
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Андрей Ирышков, писатель, журналист
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Игорь Старков, публицист, фотохудожник, автор индивидуальных выставок
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Дарья Митина, публицист, секретарь Центрального комитета Oбъединенной Коммунистической партии
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Евгений Додолев, писатель, тележурналист
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Валерий Айрапетян, писатель, публицист
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Алексей Колобродов, писатель, публицист
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Василий Авченко, писатель, публицист
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Сергей Петров, писатель, радиожурналист
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Кирилл Шаманов, писатель, писатель, художник
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Андрей Рудалев, писатель, журналист
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Дмитрий Иванов, писатель, журналист
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Илия Малашенков (Сантим) музыкант
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