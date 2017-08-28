Российские писатели попросили за Ильича Рамиреса Санчеса

МОСКВА. Ряд российских писателей обратился с открытым письмом к Президенту Франции.

Они попросили помиловать известного международного террориста и борца за свободу прогрессивного человечества Ильича Рамиреса Санчеса, который, в настоящее время, отбывает несколько пожизненных заключений во Франции за организацию ряда акций, таких как захват в заложники участников саммита ОПЕК в 1975ом году, организация взрывов во Франции, во время которых погибло несколько человек и убийство нескольких сотрудников французской спецслужбы DST..

«Мы, нижеподписавшиеся писатели считаем, что 23 года проведенные в заключении – это достаточный срок наказания, - указано в письме, - Господин Президент, хотим напомнить Вам, что Франция по праву считается Родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у Вас есть уникальный шанс доказать всему миру – и врагам, и друзьям – что Франция умеет прощать. Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или иную страну готовую его принять» - написали доброхоты.

Свои подписи под обращением поставили следующие деятели: