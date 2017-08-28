 

Российские писатели попросили за Ильича Рамиреса Санчеса

МОСКВА. Ряд российских писателей  обратился с открытым письмом к Президенту Франции.
 
Они попросили помиловать известного международного террориста и борца за свободу прогрессивного человечества Ильича Рамиреса Санчеса, который, в настоящее время, отбывает несколько пожизненных заключений во Франции за организацию ряда акций, таких как захват в заложники участников саммита ОПЕК в 1975ом году, организация взрывов во Франции, во время которых погибло несколько человек и убийство нескольких сотрудников французской спецслужбы DST..
 
«Мы, нижеподписавшиеся писатели считаем, что 23 года проведенные в заключении – это достаточный срок наказания, - указано в письме, - Господин Президент, хотим напомнить Вам, что Франция по праву считается Родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у Вас есть уникальный шанс доказать всему миру – и врагам, и друзьям – что Франция умеет прощать. Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или иную страну готовую его принять» - написали доброхоты.
 
Свои подписи под обращением поставили следующие деятели:
 
  • Александр Проханов, советский и российский писатель, сценарист, публицист, общественный деятель. Главный редактор газеты «Завтра».
  • Игорь Молотов, писатель, журналист, общественный деятель.

  • Марина Юденич, писатель, журналист, общественный деятель

  • Герман Садулаев, писатель, публицист

  • Андрей Аствацатуров, писатель. Доцент кафедры зарубежной литературной истории Государственного университета Санкт-Петербурга

  • Дмитрий Стешин, писатель, публицист, военный корреспондент

  • Израиль Шамир, писатель, журналист

  • Алексей Гинтовт, идеолог, художник, лауреат премии Кандинского

  • Андрей Ирышков, писатель, журналист

  • Игорь Старков, публицист, фотохудожник, автор индивидуальных выставок

  • Дарья Митина, публицист, секретарь Центрального комитета Oбъединенной Коммунистической партии

  • Евгений Додолев, писатель, тележурналист

  • Валерий Айрапетян, писатель, публицист

  • Алексей Колобродов, писатель, публицист

     

  • Василий Авченко, писатель, публицист

     

  • Сергей Петров, писатель, радиожурналист

     

  • Кирилл Шаманов, писатель, писатель, художник

     

  • Андрей Рудалев, писатель, журналист

     

  • Дмитрий Иванов, писатель, журналист

     

  • Илия Малашенков (Сантим) музыкант 

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