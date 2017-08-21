Кремль готовит черные метки для губернаторов

Около 20 губернаторов могут лишиться своих постов после выборов глав регионов в сентябре 2017 года. Об этом сегодня сообщил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) со ссылкой на информацию из администрации президента РФ.



Крайне занимательной является схема, которую будет применять Кремль при отправке губернаторов в отставку. По данным ЭИСИ, по новому сценарию увольнения неугодных чиновников будут отправлять в отставку не сразу - им дадут 2–3 месяца на ликвидацию недостатков. При этом главным мотивом для отставки станут обращения и жалобы населения.



В конечном итоге губернаторы все равно будут уволены, но эта сложная схема может крайне положительно сказаться на общественном интересе к главе государства в преддверии выборов 2018 года.



Прокремлевские СМИ будут масштабно освещать губернаторскую работу над ошибками и представят общественности все так, будто глава того или иного региона не справился с президентскими поручениями. Следовательно, имеется вполне веская причина для увольнения.



Сообщается, что новая схема увольнения глав регионов разработана замглавы администрации президента Сергеем Кириенко и уже получила одобрение президента РФ.



Напомним читателям, что в настоящее время Владимир Путин совершает масштабную поездку по регионам, где в сентябре будут проходить выборы губернаторов. Главная цель - поддержать исполняющих обязанности губернаторов, которые пойдут на выборы от «Единой России».





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