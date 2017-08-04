За распространение иностранных СМИ россиян начнут штрафовать

Министерство связи РФ готовит новый законопроект, согласно которому власти введут специальные штрафы за нелегальное распространение зарубежных СМИ. Чиновники предлагают внести соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях, сообщает агентство ТАСС.



«Законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающегося введения административной ответственности за распространение на территории Российской Федерации продукции зарубежного периодического печатного издания без получения соответствующего разрешения, а также продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Более того, есть информация, что российские СМИ должны будут получать специальное разрешение на использование контента от зарубежных периодических печатных изданий.



Если закон будет принят, максимальный штраф для физических лиц составит полторы тысячи рублей, а для организаций — 30 тысяч рублей.





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