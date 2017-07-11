 

Россиян начнут биометрически идентифицировать уже в 2018 году

МОСКВА. По сообщению РБК, Ростелеком, действующий по поручению Правительства РФ, запланировал внедрение удалённой биометрической идентификации граждан в государственные информационные системы уже в 2018ом году.
 
В настоящее время идёт выбор поставщиков технических решений.
 
Планируется, что опознание человека будет происходить на основе видео, по комбинации голоса и изображения.

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