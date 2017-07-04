Коллективное чтение Библии и другие религиозные собрания требуют одобрения властей

Российские власти полагают, что коллективное чтении Библии является публичным мероприятием, и, следовательно, для его проведения требуется получение разрешения от органов власти. Это правило распространяется также на любые другие религиозные собрания в закрытых помещениях.



Данное утверждение содержится в меморандуме, который Россия направила в Европейский суд по правам человека, сообщает сегодня газета «Ведомости». В настоящее время в ЕСПЧ находится на рассмотрении иск россиянина, который был оштрафован за коллективное чтение Библии в кафе города Сочи.



По мнению российских чиновников, коллективное чтение Библии может угрожать безопасности граждан и должно быть обязательно согласовано.



«Верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности», — приводит издание одно из положений меморандума.



Отметим, что дело, которое рассматривает ЕСПЧ, было возбуждено еще до антимиссионерских поправок, принятых в России в 2016 году. После этих поправок вести проповеди в РФ стало практически невозможно.





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