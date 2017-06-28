Полицейский вертолёт атаковал здание Верховного Суда Венесуэлы

КАРАКАС. Неожиданная атака полицейского вертолёта на здание Верховного Суда Венесуэлы было объявлено президентом Мадуро террористической атакой. В сторону суда были брошены гранаты, которые, по заявлению президента Николаса Мадуру, не взорвались.

По всей видимости, взрывы очевидцам просто послышались.

Мадуро заявил, что не допустит дальнейшей эскалации насилия и привёл в боевую готовность силы ВВС и ПВО. По всей видимости, для мирной деэскалации.

