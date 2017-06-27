 

Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных героев Интернета

Известный оппозиционер Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных людей глобальной сети Интернет. Соседние позиции с политиком делят президент США Дональд Трамп и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Результаты своих исследований сегодня публикует Time. Персонажи, оказавшиеся в списке, не распределены по местам: журнал не оценивал их влияние. Одним единственным россиянином в списке оказался Алексей Навальный.

«В стране, где практически все масс-медиа находятся под контролем государства, российский оппозиционный активист использовал YouTube, чтобы прорвать кремлевскую информационную блокаду. На его канал подписано более миллиона человек, а его видео, где изложены доказательства коррупции в правительстве, спровоцировали волну протестов», — уточняет свою точку зрения редакция журнала.

Отметим, что кроеме Алексея Навального в список попали такие знаменитости, как президент США Дональд Трамп, певица Рианна и телезвезда Ким Кардашьян.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Алексей Навальный
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