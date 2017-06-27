Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных героев Интернета

Известный оппозиционер Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных людей глобальной сети Интернет. Соседние позиции с политиком делят президент США Дональд Трамп и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Результаты своих исследований сегодня публикует Time. Персонажи, оказавшиеся в списке, не распределены по местам: журнал не оценивал их влияние. Одним единственным россиянином в списке оказался Алексей Навальный.



«В стране, где практически все масс-медиа находятся под контролем государства, российский оппозиционный активист использовал YouTube, чтобы прорвать кремлевскую информационную блокаду. На его канал подписано более миллиона человек, а его видео, где изложены доказательства коррупции в правительстве, спровоцировали волну протестов», — уточняет свою точку зрения редакция журнала.



Отметим, что кроеме Алексея Навального в список попали такие знаменитости, как президент США Дональд Трамп, певица Рианна и телезвезда Ким Кардашьян.





АПН следит за развитием событий.