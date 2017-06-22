 

При реконструкции московских улиц выявлены нарушения на 4 млрд рублей

Управление антимонопольной службы по Москве во время проверки программы по благоустройству столичных улиц обнаружило нарушения на сумму более 4 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».

Ранее парламентарии от КПРФ направили запрос в ФАС с требованием установить виновных «в разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве».

В результате проверки ревизионная комиссия выявила нарушения при проведении в 2015 году конкурсов в рамках проекта благоустройства Тверской улицы, а также закупок, связанных с укладкой знаменитой гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году. Всего по итогам проведенных конкурсов были распределены 4 млрд 98 млн бюджетных рублей.

Оказалось, что конкурсная документация по благоустройству была составлена таким образом, что «оставляла оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика». В отчете говорится, что банковские гарантии были неправомерно приняты заказчиком, а контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков.

Кульминацией происходящего является окончательный ответ от надзорного органа, в котором говорится, что несмотря на обнаруженные нарушения, УФАС не станет «выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений». Чиновники ведомства объясняют это тем, что контракты по благоустройству Тверской улицы уже заключены, а по контрактам с плиткой «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным».

АПН следит за развитием событий.

теги: Сергей Собянин Мэрия Москвы Коррупция
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