Минюст готовит единую базу данных о всех гражданах России

Министерство юстиции совместно с Федеральной налоговой службой и Минфином с начала 2017 года работает над новым мега-проектом по объединению сведений обо всех гражданах страны в единый реестр.





В основу всероссийской базы данных заложат единый реестр записей актов гражданского состояния с 1926 года. В рамках подготовки единой базы до 31 декабря 2019 года планируется оцифровка и перенос актов гражданского состояния в электронную форму.





Единый реестр будет содержать полную информацию по каждому россиянину: гражданское состояние (сведения о рождении, смерти, браках и разводах), налоговые данные, информация о контактах с правоохранительными органами и так далее.





Разумеется, полный доступ к хранилищу будут иметь и ФСБ, и МВД, и прокуратура со следственным комитетом.





АПН следит за развитием событий.



