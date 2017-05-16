Минюст готовит единую базу данных о всех гражданах России
- 16.05.2017, 17:30,
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Министерство юстиции совместно с Федеральной налоговой службой и Минфином с начала 2017 года работает над новым мега-проектом по объединению сведений обо всех гражданах страны в единый реестр.
В основу всероссийской базы данных заложат единый реестр записей актов гражданского состояния с 1926 года. В рамках подготовки единой базы до 31 декабря 2019 года планируется оцифровка и перенос актов гражданского состояния в электронную форму.
Единый реестр будет содержать полную информацию по каждому россиянину: гражданское состояние (сведения о рождении, смерти, браках и разводах), налоговые данные, информация о контактах с правоохранительными органами и так далее.
Разумеется, полный доступ к хранилищу будут иметь и ФСБ, и МВД, и прокуратура со следственным комитетом.
АПН следит за развитием событий.