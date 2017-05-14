Реновация: "Димона" заменил "оленевод"

Традиционный экспресс-анализ по итогам митинга 14 мая против реновации.

1) Численность митинга: несколько десятков тысяч человек. Больше, чем на митинге 26 марта. Лично моё мнение – 30-40 тысяч.

2) Аудитория митинга: взрослые люди, «средний класс». Если на митинге против «Димона» было много «школоты», и она выделялась в толпе (примерно 30% митинга), то на Сахарова были в основном люди среднего возраста. Для данного митинга «молодежь» - это 25-летние отцы семейств, а не 16-летние старшие школьники.

3) Господствующая тема: защита своих домов, частной собственности и Конституции РФ.

4) Настрой аудитории: протестный, но позитивный. Никаких сжатых губ, обострившихся скул и наморщенных в священном негодовании лбов.

5) Требования аудитории: внятные и рациональные. Освистывали представителя правительства Москвы, хором кричали «в отставку», когда со сцены выдвигалось требования ухода московского правительства.

6) Очень много самодельных, но остроумных плакатов. Гораздо больше, чем на стандартных оппозиционных митингах.



7) Плакаты содержали: а) критику Собянина, б) готовность бороться за свои дома, в) требования соблюдать законы и Конституцию РФ, г) критику ГД и требования отклонить закон о реновации. 7) Плакаты содержали: а) критику Собянина, б) готовность бороться за свои дома, в) требования соблюдать законы и Конституцию РФ, г) критику ГД и требования отклонить закон о реновации.

8) Реабилитация термина «интеллигенция». Звучавший со сцены тезис, что «москвичи – интеллигентные люди», протеста не вызывал.

9) Появилось новое поколение протестных лидеров. Екатерина Винокурова стала восприниматься в качестве лидера протеста.

10) В начавшейся борьбе за освоение результатов митинга главенствует тезис, что это гениальная спецоперация внутриполитического блока АП, который наконец нашел, кем заменить Навального. Винокуровой! «У Навального уводят протест, верните протест, сволочи» - сегодня подобными тезисами полна лента ФБ.

11) Навальный на митинге вызывал два типа реакций: а) его либо не узнавали (представители старшего поколения), либо б) приветствовали, пытались с ним сфотографироваться (молодежь и средний возраст). Навальный шел в окружении толпы в несколько десятков человек, каждый пытался его сфотографировать. Правый глаз Навального был украшен огромным синяком, как мне показалось, со следами зеленки.

12) Выглядел Навальный как больной, изрядно утомленный необходимостью кивать и улыбаться верноподданным монарх.

13) Навальный, похоже, переживал, что его не пустили на трибуну. Общепризнанный чемпион неожиданно уступил талантливому дебютанту.

14) Сколько бы не говорили о неполитическом протесте в прошлые годы – получалась политика. Тут неполитический протест получился легко и просто. Несмотря на требования отставки Собянина.

15) Гражданский протест в нашем понимании неполитический. Вы занимаетесь политикой, когда вы чья-то клиентела и массовка. Политика – это работа на группы специальных интересов, будь то оппозиционные или провластные. Если вы выступаете в защиту себя – это не политика.

16) Протест идет не стороны «креативного класса», а со со стороны путинского большинства, которому просто надоело терпеть. Впрочем, разделение на креаклов и «большинство» ушло в прошлое.

17) Креаклы стали большинством, а большинство изрядно окреакрилось.

18) Московской мэрии удалось невозможное – возобновить протесты образца 2011-2012 годов. На пустом месте, просто за счет «гениальной» идеи реновации.

19) Вместо примирения столицы с властью и Путиным Кремль накануне 2018 года получил Проблему из-за слоновьей грации мэрских реноваторов.

20) Главным федеральным бенефициаром митинга, похоже стал Дмитрий Медведев. Рядом с созданным Навальным раздражителем – «Димоном» Медведевым появился «Оленевод» Собянин.