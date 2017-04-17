Усманов vs Навальный: противостояние нарастает

Люблинский суд принял зарегистрировал иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному в ответ на расследование ФБК о финансовой империи Дмитрия Медведева. Пресс-служба суда сообщила, что иск подан о защите чести и достоинства.





Напомним читателям, что в своем докладе Навальный утверждал, что Усманов передал по договору пожертвования земельный участок с домом на Рублевском шоссе за 5 млрд рублей однокурснику премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисееву.





На обвинения оппозиционера Усманов ответил, что он построил дом в Знаменском для своей сестры, а потом отдал его фонду «Соцгоспроект» в обмен на 12 гектар земли на Рублевке. Позднее, сотрудники ФБК назвали эту версию абсолютной ложью , так как разоблачить подлог, по их мнению, очень просто.





По словам Навального, «в версии Усманова есть проблема». «Росрестр хранит исторические данные о всех сделках с недвижимостью. И из Росреестра же за две минуты можно узнать, что никакого участка 12 га на Рублевке у фонда «Соцгоспроект» не было».





«Усманов действительно расширил свои владения на 12 га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения. Усманов землю купил у двух коммерческих компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест». Купил в один день несколько участков и объединил их в один», — написал в своем блоге оппозиционер.





«А ту самую усадьбу в Знаменском, которую мы все уже прекрасно знаем, он ПОДАРИЛ фонду «Соцгоспроект». Не той компании, которой принадлежали 12 га, а фонду. И между этими двумя сделками нет ничего общего, кроме того, что обе они были совершены в 2010 году», — сделал заключение Алексей Навальный.





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