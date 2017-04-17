 

Усманов vs Навальный: противостояние нарастает

Люблинский суд принял зарегистрировал иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному в ответ на расследование ФБК о финансовой империи Дмитрия Медведева. Пресс-служба суда сообщила, что иск подан о защите чести и достоинства.

Напомним читателям, что в своем докладе Навальный утверждал, что Усманов передал по договору пожертвования земельный участок с домом на Рублевском шоссе за 5 млрд рублей однокурснику премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисееву.

На обвинения оппозиционера Усманов ответил, что он построил дом в Знаменском для своей сестры, а потом отдал его фонду «Соцгоспроект» в обмен на 12 гектар земли на Рублевке. Позднее, сотрудники ФБК назвали эту версию абсолютной ложью, так как разоблачить подлог, по их мнению, очень просто.

По словам Навального, «в версии Усманова есть проблема». «Росрестр хранит исторические данные о всех сделках с недвижимостью. И из Росреестра же за две минуты можно узнать, что никакого участка 12 га на Рублевке у фонда «Соцгоспроект» не было».

«Усманов действительно расширил свои владения на 12 га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения. Усманов землю купил у двух коммерческих компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест». Купил в один день несколько участков и объединил их в один», — написал в своем блоге оппозиционер.

«А ту самую усадьбу в Знаменском, которую мы все уже прекрасно знаем, он ПОДАРИЛ фонду «Соцгоспроект». Не той компании, которой принадлежали 12 га, а фонду. И между этими двумя сделками нет ничего общего, кроме того, что обе они были совершены в 2010 году», — сделал заключение Алексей Навальный.

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция Алексей Навальный
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