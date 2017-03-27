 

Митинги против коррупции в российских городах побили все рекорды

26 марта почти в ста городах России прошли митинги против коррупции «Он вам не Димон». Акции протеста оказались крупнейшими за последние пять лет.

Десятки тысяч недовольных произволом властей россиян вышли на улицы, сотни из них были задержаны. Самые жестокие меры были приняты в Москве: столичные полицейские грубо и по-хамски задерживали всех, кто попадется под руку - без малейшего повода и основания. В автозаки забирали женщин, пожилых людей, школьников и просто случайных прохожих.

Вашингтон крайне негативно отреагировал на эти события в России и резко осудил действия российских властей. Пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что США осуждают задержание сотен протестующих в России и призывают «немедленно» отпустить мирных демонстрантов.

В частности, в Белом доме озабочены задержанием Алексея Навального, которого «скрутили» в автозак еще до того, как тот дошел до места проведения митинга. Оппозиционеру инкриминируют организацию несогласованного митинга. Одновременно полицейские задержали всех сотрудников ФБК прямо в их офисе - якобы за несогласованную видеотрансляцию митинга, которую они организовали.

Надо отметить, что федеральные телеканалы полностью проигнорировали освещение волны протестов по всей стране. "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом. Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру и в очень скромном количестве. Также, к сожалению, акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекс". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.

Редакция напоминает читателям, что антикоррупционные всероссийские митинги стали ответом граждан на фильм-расследование ФБК под названием «Он вам не Димон». Сотрудники фонда раскрыли преступную коррупционную схему, с помощью которой Дмитрий Медведев приобрел четыре роскошных особняка в разных частях страны, а также виноградники, яхты и виллу в Италии.

Многие из принявших участие в митингах не являлись сторонниками Алексея Навального, однако люди открыто выразили свой протест несправедливости и коррупции, царящей в стране. Митинги, которые состоялись 26 марта стали проявлением массового недовольства граждан страны: население устало жить в нищете, слышать от чиновников «денег нет, но вы держитесь», и при этом наблюдать за роскошной и пресыщенной жизнью власть имущих.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Алексей Навальный Оппозиция наступает Коррупция Дмитрий Медведев
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