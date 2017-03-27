Митинги против коррупции в российских городах побили все рекорды

26 марта почти в ста городах России прошли митинги против коррупции «Он вам не Димон» . Акции протеста оказались крупнейшими за последние пять лет.





Десятки тысяч недовольных произволом властей россиян вышли на улицы, сотни из них были задержаны. Самые жестокие меры были приняты в Москве: столичные полицейские грубо и по-хамски задерживали всех, кто попадется под руку - без малейшего повода и основания. В автозаки забирали женщин, пожилых людей, школьников и просто случайных прохожих.





Вашингтон крайне негативно отреагировал на эти события в России и резко осудил действия российских властей. Пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что США осуждают задержание сотен протестующих в России и призывают «немедленно» отпустить мирных демонстрантов.





В частности, в Белом доме озабочены задержанием Алексея Навального, которого «скрутили» в автозак еще до того, как тот дошел до места проведения митинга. Оппозиционеру инкриминируют организацию несогласованного митинга. Одновременно полицейские задержали всех сотрудников ФБК прямо в их офисе - якобы за несогласованную видеотрансляцию митинга, которую они организовали.





Надо отметить, что федеральные телеканалы полностью проигнорировали освещение волны протестов по всей стране. "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом. Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру и в очень скромном количестве. Также, к сожалению, акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекс". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.





Редакция напоминает читателям, что антикоррупционные всероссийские митинги стали ответом граждан на фильм-расследование ФБК под названием «Он вам не Димон». Сотрудники фонда раскрыли преступную коррупционную схему, с помощью которой Дмитрий Медведев приобрел четыре роскошных особняка в разных частях страны, а также виноградники, яхты и виллу в Италии.





Многие из принявших участие в митингах не являлись сторонниками Алексея Навального, однако люди открыто выразили свой протест несправедливости и коррупции , царящей в стране. Митинги, которые состоялись 26 марта стали проявлением массового недовольства граждан страны: население устало жить в нищете, слышать от чиновников «денег нет, но вы держитесь», и при этом наблюдать за роскошной и пресыщенной жизнью власть имущих.





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