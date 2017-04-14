 

Российские министры продолжают богатеть: полмиллиарда в год - это не предел

Более полумиллиарда рублей - такой доход за 2016 год задекларирован двумя членами правительства Российской Федерации.
 
Самым богатым российским министром оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов: за 2016 год он заработал 582 миллиона рублей. Успешный чиновник также владеет множеством земельных участков и автомобилями, включая «Феррари».

На втором месте расположился Михаил Абызов. Его доход составил около 520 млн рублей. Абызов обогнал Кузнецова по числу принадлежащих ему транспортных средств: в его собственности есть не только «Мерседес» и «Майбах», но и крайне необходимый министру вертолет.

Задекларированный доход вице-премьера Юрия Трутнева составил 356 млн рублей. Чиновнику также принадлежат два жилых дома, несколько автомашин, квадроцикл и снегоход.

Главный любитель бизнес-джетов - первый вице-премьер Игорь Шувалов, которого считали самым богатым министром, задекларировал весьма «скромный» доход 71,7 миллиона рублей. В его собственности по-прежнему находится четыре квартиры, квартира в Лондоне и жилой дом в Австрии.

Министр финансов заявил о доходе в 95 млн рублей. Он отчитался о покупке недвижимости в прошлом году за счет «личных накоплений и продажи ранее приобретенного имущества».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Правительство
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Миллионер Шувалов рекомендует российским студентам брать пример с Илона Маска
» Игорь Шувалов поделился самым простым способом воровства бюджетных средств
» Бывший глава РЖД перед отставкой заработал более 700 млн рублей
» Декларации о доходах: как прожить на одну зарплату с гаражом для охраны
» Самый богатый в России министр - министр природы
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Битва стратегов

Битва стратегов

Homeland Дональда Трампа

Homeland Дональда Трампа

Западные цели в зеркале антироссийских санкций

Западные цели в зеркале антироссийских санкций

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

О Быкове бедном…

О Быкове бедном…

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Российские министры продолжают богатеть: полмиллиарда в год - это не предел

  • 17:46
  • 137

«Евровидение» для России перестало существовать

  • 17:05
  • 137

Госдума поддержала электронные больничные

  • 15:34
  • 144

«Альфа-банк» заявил об оккупации Крыма и Донбасса Россией

  • 12:53
  • 324
Битва стратегов

Битва стратегов

Homeland Дональда Трампа

Homeland Дональда Трампа

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru