Российские министры продолжают богатеть: полмиллиарда в год - это не предел

Более полумиллиарда рублей - такой доход за 2016 год задекларирован двумя членами правительства Российской Федерации.

Самым богатым российским министром оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов: за 2016 год он заработал 582 миллиона рублей. Успешный чиновник также владеет множеством земельных участков и автомобилями, включая «Феррари».





На втором месте расположился Михаил Абызов. Его доход составил около 520 млн рублей. Абызов обогнал Кузнецова по числу принадлежащих ему транспортных средств: в его собственности есть не только «Мерседес» и «Майбах», но и крайне необходимый министру вертолет.





Задекларированный доход вице-премьера Юрия Трутнева составил 356 млн рублей. Чиновнику также принадлежат два жилых дома, несколько автомашин, квадроцикл и снегоход.





Главный любитель бизнес-джетов - первый вице-премьер Игорь Шувалов, которого считали самым богатым министром, задекларировал весьма «скромный» доход 71,7 миллиона рублей. В его собственности по-прежнему находится четыре квартиры, квартира в Лондоне и жилой дом в Австрии.





Министр финансов заявил о доходе в 95 млн рублей. Он отчитался о покупке недвижимости в прошлом году за счет «личных накоплений и продажи ранее приобретенного имущества».





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