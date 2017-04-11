Миллионер Шувалов рекомендует российским студентам брать пример с Илона Маска

Первый вице-премьер Игорь Шувалов во время выступления на международной конференции «Ломоносов» привел в пример студентам основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска и инновационное подразделение компании Google. Об этом сегодня сообщило агентство Интерфакс.





«В этот год шестидесятилетия запуска искусственного спутника Земли я бы хотел вам сказать, ничего не бойтесь . Например, вы знаете, таких людей, как Илон Маск, вчера считали сумасшедшими, а тех, которые пришли в инновационное подразделения Google и начали собирать то, что в мире является самым современным, тоже считали не совсем нормальными людьми, но они теперь продают на миллиарды долларов, и мы этими благами можем пользоваться», – заявил любитель бизнес-джетов





Чиновник также многозначительно добавил, что любое исследование молодых людей важно, «главное, чтобы мы имели практическую реализацию». «Я вам желаю, чтобы вы в течение своей жизни все свои открытия смогли потрогать руками и чтобы они помогали человечеству развиваться», - добавил Шувалов





Эксперты с удивлением отметили отсутствие каких-либо сравнений с российским инновационным центром Сколково, который уже обошелся бюджету в десятки миллиардов. Как это не прискорбно, но надеждам на технологический прорыв и ликвидацию отставания нашей страны от Запада, которые связывались с этим проектом, сбыться, по всей видимости, не суждено.





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