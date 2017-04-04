Газпром потребовал бюджетных субсидий

МОСКВА. Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в письме заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову предложил повысить цены на газ для населения, уравняв их с ценами для промышленности, а чтобы помочь малоимущим - платить за потребляемый ими газ из федеральных, региональных и местных бюджетов.

«Должно быть обеспечено поэтапное выравнивание оптовых цен на газ для последующей реализации населению с оптовыми ценами на газ для промышленных потребителей. Задачу можно решить за счет более высоких темпов роста цен на газ для населения с одновременным внедрением механизма адресной помощи малоимущим категориям потребителям за счет федерального, регионального и местного бюджетов», — пишет менеджер Газпрома.



Эксперты АПН отмечают, что предложение господина Голубева об уравнивании условий для всех участников рынка, безусловно, может быть принято. Для полной и всеобъемлющей реализации этой зажигательной программы есть смысл начать с демонополизации газового рынка, ликвидировав законодательно установленную монополию Газпрома на экспорт газа. На следующем этапе следует расчленить сам Газпром, как организацию, нарушающую антимонопольное законодательство самим фактом своего существования. Впрочем, - отмечают эксперты, монополии будет выгоднее уволить господина Голубева с формулировкой "за потерю адекватности" или аналогичную. Бонус, выплачиваемый менеджерам при увольнении направить на адресную помощь малоимущим категориям потребителей.



