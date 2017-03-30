 

Производитель «Арбидола» заработает 1,5 млрд рублей при отказе Минздрава от пробы Манту

В случае замены пробы Манту на другие препараты для диагностики туберкулеза, производитель «Арбидола» сможет обогатиться на 1,5 млрд рублей. Итоги собственного расследования сегодня публикует РБК.

Напомним, что ранее просьбу разрешить родителям использовать вместо пробы другие методы диагностики туберкулеза озвучила в своем обращении в Минздраву РФ уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. 

Как заявила чиновница, альтернативой пробе Манту могли бы стать препараты T-Spot и «Диаскинтест», результаты проверки которых готовы принимать в дошкольных учреждениях.

Надо отметить, что производителем «Диаксинтеста» является компания «Генериум». Ее владельцу Виктору Харитонину принадлежит также компания «Фармстандарт», производящая скандально известное противовирусное средство «Арбидол».

Если произвести несложный расчет, то получится, что инициатива г-жи Кузнецовой позволит увеличить продажи «Диаксинтеста» на 9,3 млн доз, что принесет компании Харитонина 359 млн рублей. Если же «Диаксинтест» полностью заменит пробу Манту на территории нашей страны, то продажи этого препарата вырастут на 37,8 млн доз в год, что позволит предприимчивым коммерсантам заработать почти 1,5 млрд рублей.

АПН следит за развитием событий.

теги: Медицина Коррупция Минздрав
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