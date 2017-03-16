Украл миллиард - получи условно-досрочное освобождение

Районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего гендиректора и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова, которого весной 2016 года приговорили к трем годам заключения за растрату 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума во Владивостоке, а осенью - добавили еще четыре года за уклонение от уплаты налогов и мошенничество.





Напомним читателям, что в сентябре 2016 года Омский суд признал Шишова виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2009-го по 2011 год Шишов внес в финансовые документы и налоговые декларации заведомо подложные данные о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на объектах, расположенных в различных городах России.





Ранее, в марте того же года, Фрунзенский суд Владивостока приговорил Шишова к трем годам заключения за растрату 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. С учетом этого вердикта омский суд приговорил Шишова к четырем годам колонии общего режима, однако не прошло и года, как мошенник, укравший миллиард, оказался на свободе.





АПН следит за развитием событий и сожалеет о том, что подобное классовое правосудие становится в России вполне обычным делом.



