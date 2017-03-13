Антон Силуанов предложил повысить НДС до 22%, отобрав 4% у социального сектора

МОСКВА. Министр финансов России Антон Силуанов предложил поднять налог на добавленную стоимость с 18 до 22% и, одновременно, снизить платежи в сторону социального сектора на те же 4%.

Редакция АПН предлагает не останавливаться на достигнутом. Наиболее перспективной выглядит полная ликвидация ПФР, Фондов медицинского и социального страхования и передача всех платежей с зарплат населения в бюджет правительства. Пенсии не платить, медицинское обслуживание сделать платным и ликвидировать все социальные программы, чтобы не баловать население.



В принципе, на этом можно даже не останавливаться и, например, прекратить платить зарплаты, возмещая невыплаченное на счета ФНС.

Убийственной выглядит подобная логика в исполнении человека, чья основная работа - различать чьи деньги в каком кармане лежат и сколько их там.



