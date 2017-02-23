Патроны не растут на ёлках

В предыдущей статье «Хватит ли патронов для войны?», ответом на поставленный вопрос был таким: если запасы патронов оценивается в 18-20 млрд. штук, то этого хватит примерно на полгода большой войны, в которой будет принимать участие вся российская армия.

Обсуждение ее было довольно активным и сама тема вызвала немалое раздражение у многих комментаторов. Общий итог дискуссии, в общем, удручающий. Оказалось, что во главу угла в важнейшем вопросе обороноспособности армии у нас поставлены несколько мифов. Будто бы, что патроны стоят настолько дешево, что производить их не стоит никакого труда. Будто бы, что патроны могут производить табачные и макаронные фабрики (это утверждение высказывалось, несмотря на то, что оно уже давно опровергнуто). А также, будто бы, что большая война будет целиком ядерной и там никакие патроны не понадобятся. Последний миф, возможно, требует отдельного рассмотрения и пояснения, что ядерное оружие не настолько всеуничтожающе, чтобы после ядерных ударов не было никакой возможности вести дальнейший вооруженный конфликт обычным вооружением.

Множество людей, даже считающих себя сведущими в военных вопросах, не имеют четкого представления о технологии патронного производства, в особенности о самой сложной части патрона — гильзе. Хотя казалось бы, можно было взять прекрасный учебник А.Н. Малова «Производство патронов стрелкового оружия» 1947 года, чтобы узнать об этом деле много нового и интересного.

Патроны — технологически сложное изделие

Технология изготовления гильзы реально сложна. Во время Второй мировой войны в изготовлении винтовочной гильзы было 58 операций. Современный справочник 2005 года (несравненно более худший, чем книга Малова) дает 95 операций, в том числе: вырубка заготовки, свертка в колпачок, пять вытяжек гильзы, две штамповки донца, три обжатия дульца, обточка фланца, обрез дульца, два лакирования. Между каждой механической операции следует отжиг (чтобы снять остаточные напряжения в металле, которое могут потом привести к разрушению гильзы), после отжига травление окислов угара, после травления промывка в содовом растворе, потом в мыльном растворе, а затем сушка и сортировка для отсеивания брака. Так и набираются десятки операций, для каждой из которых требуется свое оборудование, технология и рабочие.

Не перестаю удивляться, насколько сложная технология производства этого расходного материала войны. В СССР прилагалось много усилий к автоматизации этой технологии, были даже созданы автоматические линии от заготовки до упаковки продукции, вроде КАП «Модуль», и около 50 автоматических роторных линий для выполнения групп операций мощностью до 250 штук/мин. Но даже эти технологические шедевры не смогли поднять производство патронов на уровень, потребный для снабжения многомиллионной армии, вооруженной автоматическим оружием. Именно на этой технологической базе советская патронная промышленность добралась до уровня выпуска 6 млрд. штук в год, чего явно было недостаточно для покрытия потребностей военного времени.

Еще недавно в России было множество экспертов, которые на любые проблемы имели универсальный ответ. Они упирали руки в боки и пафосно заявляли: «Государство должно решать». Однако изучение вопроса показывает, что подобным методом проблема не решается, поскольку она имеет технологические корни. Если не пересмотреть технологию производства патронов, то их изобилия на случай войны достичь не получится.

Гильза из трубки

Один из вариантов решения проблемы уже рассматривался и предусматривал совершенный отказ от металлической гильзы в пользу сгораемой гильзы из коллоксилина. В этом случае механические операции остаются только на долю пули, которая в изготовлении проще: вырубка заготовки, свертка в колпачок, две вытяжки, обрезка, штамповка сердечника и монтаж. Коллоксилин, из которого может быть сделана сгораемая гильза, легко поддается прессовке на термопрессе, вплоть до формовки за одну операцию, причем сразу десятков или даже сотен штук за один проход пресса.

Это решило бы многие вопросы, но пока что об этом варианте приходится говорить только как о возможности. Этот метод требует некоторых исследований, опытно-конструкторских работ, испытаний, а также разработки оружия под него или переделки под него существующего оружия (первоначальные прикидки показывают возможность такого варианта). Так что пока что проблема изготовления металлических гильз не снята. Кроме того, производить их будет необходимо еще долгое время. Во-первых, потому, что на вооружении будет еще долго стоять оружие под патрон с металлической гильзой. Во-вторых, металлической гильзы будут требовать, очевидно, некоторые виды вооружения, такие как крупнокалиберные пулеметы и автоматические малокалиберные пушки. Даже если начать переход на сгораемые гильзы по всем спектре вооружения и стахановскими темпами, все равно еще довольно долго будет необходимость выпускать патроны с металлической гильзой. Таким образом, упрощение технологии есть задача актуальная.

Сама по себе технология производства патронов родилась еще в эпоху винтовок, то есть в конце XIX века, и с тех пор весьма мало поменялась по существу (хотя мелких изменений в ней было сделано много, достаточно назвать замену латуни на малоуглеродистую сталь). Выбор именно вытяжки гильзы из заготовки был обусловлен технологическим арсеналом того времени. Тогда это был единственный способ сделать полую и тонкостенную деталь, способную выдерживать высокие температуры и высокое давление газов при выстреле. Но за прошедший век появились новые технологии, которые позволяют взглянуть на задачу с другой стороны.

Итак, в сущности, металлическая гильза представляет собой цилиндрическую или коническую трубку, наглухо закрытую со стороны донца. Отсюда вопрос: нельзя ли изготовлять тело гильзы именно как трубку, а потом уже закрывать ее донцем? В принципе, сейчас такое возможно.

Нынешняя промышленность выпускает трубки и трубы в широчайшей номенклатуре типоразмеров, цельнотянутые и сварные. Вариант первый: цельнотянутая тонкостенная трубка (такие трубки наиболее прочные и используются для трубопроводов, работающих под высоким давлением). Сначала прошивается труба-заготовка, которая затем прокатывается в трубку нужного диаметра и нужной толщины стенок. После термообработки и нарезки на заготовки, тело гильзы готово к дальнейшим стадиям.

Вариант второй: сварная трубка. Ее можно сварить из свернутого в трубку штрипса, или спирально навитой полосы. Так делают трубы большого диаметра под высокое давление, для магистральных трубопроводов. Однако, по такой же технологии изготовляются и очень малоразмерные трубчатые изделия, например, медицинские иглы. Заготовка для иглы сворачивается из стальной пластины, затем сваривается лазером, после чего постепенно прокатывается под необходимый размер.

Думается, что для патронов лучше всего подходит одношовная сварная трубка, свернутая из штрипса или пластины из холоднокатанной стали. Лазерная сварка, которой не было при рождении патронной технологии, позволяет прочно и качественно сваривать тонколистовые заготовки, причем делает это быстро, до 100 метров сварного шва в минуту, в автоматическом режиме. Для патронного производства с его особыми требованиями, сварка может вестись в защитной атмосфере, во избежание образования в шве шлаков.

Далее из заготовки, вырубаемой традиционным для отрасли методом, штампуется донце патрона, в котором формуется не только гнездо для капсюля, но и втулка для посадки в тело гильзы. При монтаже донце, вставленное в тело гильзы, приваривается той же самой лазерной сваркой. При этом можно также оставить выпуск под проточку, чтобы не выполнять операцию по обточке гильзы. Дальше гильза завершается вполне традиционными методами: обжатием дульца, термообработкой и лакированием.

В качестве эффекта от этого введения можно назвать отказ от наиболее сложной и ответственной части изготовления гильзы — серии вытяжек. Резко сокращается число операций по отжигу и травлению заготовок, изживаются наиболее типичные дефекты и брак, сокращается объем отходов. Технология намного легче поддается автоматизации и увеличению темпа производства, чем традиционный подход. Это необходимое условие для увеличения выпуска продукции и создания большого запаса патронов.

Возможно, что кому-то эта статья покажется скучной. Это понятно, впрочем, поскольку подавляющее большинство людей, имеющих хоть какой-то опыт обращения с оружием, являются потребителями, а не производителями этой специфической продукции. Но это необходимость, чтобы народ наш не одичал до убеждения в том, что патроны растут на елках, и имел правильное представление о существе дела.