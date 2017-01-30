Хватит ли патронов для войны?

Наличие боеприпасов в достаточном количестве - важнейший фактор боеготовности любой армии. Эта мысль настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах. В силу того, что стрелковое оружие является наиболее распространенным типом вооружения, то и снабжение армии патронами является одной из наиболее важных задач в поддержании боеготовности армии в мирное время и в ведении боевых действий в военное время. Однако, если перейти от этих очевидных положений к практическим вопросам, то в этом важном деле начинаются немалые трудности, сопровождавшие снабжение армий с того момента, когда на вооружении появилось само огнестрельное оружие, а в особенности с момента появления унитарного патрона.

Насколько можно судить, в России снабжение стрелковыми боеприпасами особой проблемой не считается. Иногда жалуются на невысокое качество отечественных патронов, иногда высказываются пожелания об улучшении технологии производства и обновлении парка оборудования патронных заводов, но в целом, не считается, что снабжение достаточным количеством патронов является в чем-то затруднительным. Во всяком случае, в многочисленных дискуссиях по поводу стрелкового оружия, и АК в частности, сплошь и рядом высказывается мысль, что "патронов завались", или что "мы поставляем патроны за рубеж миллиардами штук", причем эта мысль подается как не требующая доказательств. Моя же точка зрения состоит в том, что проблема снабжения патронами не только существует, но и является очень острой.

Какой расход в военное время?

В планировании снабжения патронами, как свидетельствует опыт межвоенного периода между Первой и Второй мировоыми войнами, обычно исходят из расчетной потребности в патронах на определенный период ведения боевых действий: месяц или год. Цифра потребности в патронах могла получаться расчетным способом, то есть определением среднего расхода боекомплекта в боевых действиях какого-либо соединения, например, дивизии, армии или фронта в определенный период времени, либо могла выводиться из боевой практики. Часто эти подсчеты комбинировались, и результат расчета по расходу боекомплекта корректировался данными из боевой практики, что чаще всего делалось для крупных наступательных войсковых операций, в которых расход боеприпасов был выше среднего уровня.

В межвоенный период и во время Второй мировой войны особых проблем в подсчетах не было. Опыт Первой мировой войны и опыт проведенных уже операций давал обширную статистику, которую можно было положить в основу расчетов. По ходу войны вырабатывались нормативы снабжения войск патронами.

Основная проблема в нынешнем снабжении патронами состоит в том, что ни советская, ни российская армия не имели боевого опыта, позволяющего достаточно точно оценить потребности в патронах в ходе боевых действий. Во-первых, после войны произошло резкое изменение структуры стрелкового вооружения, и вместо винтовки Мосина основным оружием стал автомат Калашникова. По этой причине опыт Великой Отечественной войны нельзя применять прямо. Во-вторых, Советская армия с тех пор не вела масштабных войн с участием миллионных армий. Все войны велись сравнительно немногочисленным контингентами, и даже в Афганской войне принимала участие 40-я армия, численность которой на пике в 1988 году составляла 102,1 тысяч человек, при том, что общая численность Советской армии составляла 4,6 млн. человек.

Но, поскольку сделать хоть какую-то оценку необходимо, придется пользоваться теми данные, которые есть. Отправными данными будет расход боеприпасов во время Афганской войны, боевые действия в которой были весьма интенсивными и включали крупные наступательные операции. Поскольку структура стрелкового вооружения российской армии аналогична структуре стрелкового вооружения 40-й армии, эти данные можно принять за основу.

Статистикой производства и расхода патронов нас, конечно, не балуют. Однако, в Казахстане, во время обсуждения вопроса строительства патронного завода, назывались некоторые цифры. По словам экс-министра обороны Казахстана, генерала армии Мухтара Алтынбаева, советский контингент в Афганистане расходовал в месяц около 300 млн. штук патронов.

Отсюда можно принять такой коэффициент: армия в 100 тысяч человек во время боевых действий расходует 300 млн. штук патронов в месяц или 3,6 млрд. штук патронов в год. Это весьма грубая оценка, но других данных опубликовано не было. Будем потому пользоваться ими. Итак, Если бы Советская армия вступила бы в масштабную войну, то ее расход в течение года войны составлял бы 165,6 млрд. штук патронов. Российская армия, численность которой достигла в 2016 году миллиона человек, за год войны израсходовала бы 36 млрд. штук патронов.

Для сравнения, во время всей Великой Отечественной войны было израсходовано 17 млрд. штук патронов. Хорошо видно, насколько резко возросла потребность в патронах с переходом к автоматическому оружию.

Расход в мирное время

Помимо расхода боеприпасов во время войны есть еще расход и в мирное время на нужды обучения личного состава стрельбе. Чем больше этот расход, тем лучше навыки у бойцов, что сказывается на боевых действия. К примеру, до войны в СССР проводилась массовая программа обучения стрельбе с вручением знака "Ворошиловский стрелок", в рамках которой было подготовлено от 6 до 9 млн. стрелков по разным данным, и результаты сразу отметили немцы. С первыми же днями войны на Восточном фронте резко возросли потери от ружейно-пулеметного огня.

В советской, да и в российской армии патронов на практику одного стрелка выделялось очень мало: три пробных, три зачетных. Для сравнения норматив "Ворошиловского стрелка" предусматривал 3 пробных выстрела и 10 зачетных, без учета предварительной тренировки. Хотя в некоторых подразделениях патронов выделялось гораздо больше, тем не менее, общая стрелковая подготовка была на очень низком уровне, несмотря на то, что автоматическое оружие требует большей практики, чем винтовка. У этого были свои причины, о чем будет сказано ниже.

Сколько нужно патронов для подготовки стрелка? В целом, минимальный расход составляет 150 патронов. Стрельба по подвижной цели требует расхода 500 патронов, а навык стрельбы в движении - 1500 патронов. Итого, средний уровень стрелковой подготовки каждого стрелка потребовал бы 650 патронов. С учетом практики ведения огня очередями эту цифру можно увеличить до 1000 патронов. Цинк на солдата (1080 патронов 5,45 мм) - вот необходимый расход патронов на обучение, предусматривающее хорошие навыки.

Отсюда нетрудно подсчитать, что условный миллион человек, проходящий стрелковую подготовку, израсходует на обучение 150 млн. патронов для минимальной подготовки и 1 млрд. патронов для подготовки среднего уровня. Еще 13 млн. патронов потребовалось бы для приема зачета по нормативам "Ворошиловского стрелка".

В СССР с 1932 по 1940 годы 750 тысяч человек сдавало нормативы "Ворошиловского стрелка" в год. Сейчас такого в России нет, и обучение стрельбе ведется в армии. Ежегодно через армию проходит около 300 тысяч призывников (такой призыв был с 2011 года). Для приема зачета в СССР тратилось в год 9,75 млн. патронов. В России упражнение контрольных стрельб № 2 (2 УКС) предусматривает расход 30-35 патронов, но служившие говорят, что на деле расходуется 12 патронов. Итого, выходит из расчета 12 патронов 3,6 млн. патронов или из расчета 30 патронов - 9 млн. патронов.

Если бы стрелковая подготовка велась с достижением устойчивых навыков, то расход патронов на обучение 300 тысяч человек в год был бы другим: 45 млн. патронов минимально и 300 млн. патронов для среднего уровня. Соответственно, за те же самые 8 лет можно было бы подготовить 2,4 млн. человек с расходом до 2,4 млрд. патронов.

Какие мощности патронного производства и запасы на складах?

А теперь стоит сравнить полученные данные по потребностям с наличными мощностями производства патронов. Об этом крайне мало что известно, но кое-какие цифры все же есть. Советские мощности в конце 1980-х годов составляли 6 млрд. штук патронов в год. Итого, чтобы обеспечить Советскую армию на год войны по вышеприведенному расчету потребностей военного времени, патронной отрасли следовало трудиться без передыха 28 лет.

Вот и ответ на вопрос о мизерности выделения патронов на стрелковую подготовку в советские времена. Причина - крайний недостаток мощностей по выпуску, в силу чего патронная промышленность работала в основном на склад, стараясь сформировать запасы хотя бы на 3-4 месяца войны. При этом, часть патронов все же шла на различные военные конфликты, на помощь союзникам в разных странах (никаких данных по этим поставкам нет, но они могли достигать значительных величин), что сокращало прирост складских запасов. По этой простой причине армии выделялся самый минимум патронов для стрелковой подготовки, и по этой же причине Советский Союз активно строил патронные заводы у своих союзников, не только в странах ОВД. Это не от щедрости, а оттого, что возможности по снабжению союзников патронами были крайне ограниченными, и эти поставки выполнялись за счет военных запасов.

В России осталось 6 патронных заводов. Точных данных о выпуске патронов не опубликовано. Однако, как заявил в 2014 году генеральный директор "Барнаульского станкостроительного завода" (в состав которого входит Барнаульский патронный завод) Виктор Яшкин, выпуск у них был 420 млн. штук в год, а в 2015 году они собирались добраться до 500 млн. штук. За неимением других данных, придется предположить, что остальные патронные заводы имеют сопоставимую мощность около 500 млн. штук патронов в год, что в сумме даст выпуск 3 млрд. патронов. Для создания запасов на год войны российской патронной отрасли придется работать 12 лет.

Могут сказать, что на складах запасы - ого-го. Возможно. А возможно и нет. По опубликованным сведениям, в год утилизации подлежат около 2 млрд. патронов со сроком хранения более 40 лет (то есть 1976 года выпуска и старше). 2 млрд. штук патронов - это треть советского годового производства. Если в России остались склады, пополняемые в советские времена таким же количеством патронов в год, то можно подсчитать, что на будущие российские склады с 1976 по 1992 годы поступило 32 млрд. штук патронов.

И что, в наличии 88% потребностей года войны? Не спешите радоваться и потирать руки. Во-первых, поступление на склады патронов в годы Афганской войны было существенно меньше, из-за высокого расхода патронов в Афганистане - 3,6 млрд. штук в год. С 1981 года бои получили большой размах и интенсивность, а в 1989 году был уже вывод войск. Итого 8 лет войны. За это время на склады могло отправляться только около половины текущего выпуска, до 3 млрд. патронов. Из них на долю складов в РСФСР приходился миллиард штук. С учетом этой поправки на склады могло поступить 24 млрд. штук патронов. Во-вторых, был еще значительный расход во время Чеченской войны, в то время, когда патронные заводы резко сократили выпуск продукции. Оценить этот расход трудно, но я бы принял размер годных к использованию складских запасов примерно в 18-20 млрд. патронов. Этого хватит на полгода войны.

Нужно еще указать, что пополнение складов после утилизации старых патронов, установлено в размере не менее 1 млрд. рублей в год. Если принять закупочную цену в 8 рублей за патрон, то это 125 млн. штук. При таком положении дел склады постепенно пустеют.

Все упреки в неточности и произвольности оценок я отвожу сразу, поскольку пользуюсь крайне отрывочными данными, взятыми из открытых источников. Никаких других данных у меня нет. Равно как и надежды, что таковые у меня появятся.

Какие же выводы?

При всей грубой приблизительности этих оценок, выводы, которые мне кажутся правдоподобными, таковы.

1. Имеющихся запасов патронов хватит примерно на полгода большой войны, в которой будет принимать участие вся российская армия.

2. Текущих мощностей производства патронов крайне недостаточно. Месячную военную потребность (3 млрд. штук) российские патронные заводы закрывают за год работы. За полгода войны, заводы выпустят около 1,5 млрд. патронов, возможно до 2 млрд. штук, если производство будет расширено, что будет израсходовано за две недели или около того.

3. После исчерпания складов во время войны (а также противник может часть складских запасов уничтожить), наступит острейший патронный голод, совершенно не покрываемый текущим выпуском. В условиях патронного голода, российская армия сможет воевать разве что спецназом или ВДВ (250 млн. штук текущего месячного выпуска можно распределить лишь между немногими частями, и это будут, конечно, наиболее боеспособные части), тогда как остальная армия по сути дела лишается возможности участвовать в сражениях.

4. Хотя на складах имеется около 17 млн. АК, тем не менее, вооружение мобилизационного контингента будет крайне затруднено нехваткой патронов. Один боекомплект (250 патронов) для этого запаса автоматов составит 4,2 млрд. патронов, из чего вполне видно, что в условиях патронного голода к этим автоматам просто не будет боеприпасов.

5. Из предыдущего пункта следует, что массовая мобилизация при текущем состоянии патронного хозяйства невозможна. Командование может рассчитывать лишь на тех, кто уже служит в вооруженных силах, и на небольшие контингенты для замены выбывших убитыми или по ранению. Остальных вооружить нельзя. Или же, выделяя боекомплект по 30 патронов на ствол, использовать часть запаса АК (боекомплект одного миллиона единиц будет 30 млн. патронов), но в этом случае автомат Калашникова нельзя будет использовать для автоматической стрельбы и он превратится, по сути дела, в самозарядный карабин.

6. Наконец, совершенно очевидно, что патронный вопрос существует, он очень острый, и нуждается в скорейшем решении, предусматривающем резкое увеличение выпуска патронов. Или же можно потерпеть поражение в сколько-нибудь большой войне, выходящей за рамки локального вооруженного конфликта.