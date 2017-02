Америка после Трампа

Прошел месяц с того момента, как Дональд Джон Трамп переступил порог Овального кабинета и стал формально самым могущественным человеком на Земле.

Если верить сторонникам нового президента, это был один из самых насыщенных и успешных первых месяцев для главы государства за всю историю США. Трамп сделал очень многое, при этом полностью следуя своим предвыборным обещаниям. И если бы не досадные помехи — в виде обструкционизма демократов в Сенате, сомнительных решений судов в Сиэтле и Сан-Франциско, а также непрерывного и, судя по всему, согласованного давления на администрацию СМИ и вашингтонских бюрократов — Дональд сделал бы еще больше.

Успешность первого месяца (да и первых ста дней, после которых принято подводить первые итоги) оценить объективно очень сложно. Но что вряд ли кто-нибудь будет подвергать сомнению тот простой факт, что с самого первого дня своего президентства Трампу оказывается самое ожесточенное сопротивлениена всех уровнях.

И если верить медиа, возглавившим крестовый поход против только что вступившего в должность президента, это сопротивление вот-вот приведет к отставке Большого Дональда.

Вряд ли такая скорая отставка станет добровольной, так что речь идет об импичменте.

Либеральные активисты даже ввели новый термин: «Слово на буку "И”» (I-word) — по аналогии с неприличным в США словом «ниггер» (которое при пересказе чужих расистских речей заменяют в приличном обществе на «N-word»).

Если черпать информацию исключительно из CNN, The Washington Post, The New York Times, The Huffington Post, Salon, NBC News, ABC News и проч., то может сложиться впечатление, что импичмент очень близко. Еще одно газетное разоблачение, еще одна информационная утечка из администрации, еще одна весточка от неназванного источника в ЦРУ (ФБР или АНБ), и Конгресс приступит к расследованию «связей Трампа и его окружения с российским правительством», вслед за чем последует быстрая и неминуемая расправа над дорвавшимся до власти выскочкой.

Не стану отрицать, Дональд Трамп попал в очень серьезный переплет. Лояльные ему члены администрации чувствуют себя в осажденной крепости. Шумные левые протесты, медийный остракизм и ловушки, постоянно расставляемые частью спецслужб, чрезвычайно затрудняют нормальную работу правительства.

Именно поэтому в пятницу президент отправился во Флориду, где по прибытии выступил на митинге (по разным оценкам на нем присутствовали от 9 до 15 тыс. человек), очень напоминавший предвыборный. Дональд Трамп напрямую обратился к народу США, к своим сторонникам, демонстрируя недругам, что вовсе не вашингтонские бюрократы и лоббисты будут определять политическую повестку ближайших лет.

Это был сильный ход. Трамп показал, что в любой момент может противопоставить протестному потенциалу, которым так гордятся сегодня либералы, свой низовой уличный потенциал. Этот митинг также был напоминанием коллегам-республиканцам, кто и почему разгромил всех однопартийцев на праймериз, а затем и кандидата-демократа на всеобщих выборах — республиканский избиратель горой стоит за своего президента, и любая партийная измена дорого обойдется истеблишменту «слонов».

Но вместе с тем, необходимость «пообщаться с народом без фильтра фейковых новостей» (слова самого Трампа) говорит о том, что у новоизбранного лидера дела идут не так хорошо, как ему хотелось бы.

Разумеется, Большой Дональд продумал ответные ходы. И мы, по всей видимости, увидим их уже в конце этой недели, когда в России будут длинные февральские выходные. Полагаю, будет издан новый анти-иммигрантский указ, учитывающей формальные претензии судов к указу прошлому, а также появятся первые подозреваемые из низших или средних чинов разведсообщества в деле об утечках секретной информации в прессу.

У демократов, противостоящих Трампу, тоже не все гладко. Долго поддерживать протест на высокой эмоциональной ноте очень сложно, даже если в его организации принимают участие такие мастера своего дела как Джордж Сорос и (прости, Господи!) преподобный Эл Шарптон. Рано или поздно энтузиазм толпы пойдет на спад. Точно так же, как практически сошел на нет запал массовых антитрамповских выступлений в ходе предвыборной гонки.

Газеты и телеканалы также не могут непрерывно атаковать главу государства, если только эти атаки не приносят видимых плодов и зримо не приближают… слово на букву «И». В противном случае вместо «победы свободной прессы над тиранией» получится пшик, сопровождающийся снижением рейтингов и доходов.

Одним словом, прессе и улице никак нельзя брать паузу. Надо давить, наращивать усилия и побеждать уже сейчас. Но сделать это без Конгресса невозможно.

А у Конгресса совсем другой темп действий. Законодатели, может быть, и хотели бы избавиться от возмутителя спокойствия в Белом Доме, но система так не работает. Есть регламент, есть дедлайны по рассмотрению кандидатур на замещение постов в новую администрацию, есть, наконец, повестка, которую республиканское большинство давно мечтало провести в жизнь.

Кроме того, преждевременная и необоснованная постановка вопроса об импичменте (для начала в Палате Представителей) может сыграть против Демократической партии, выставив ее кучкой завистливых неудачников. Не стоит забывать и о том, что значительные силы оппозиционных конгрессменов отвлечены на процедурные проволочки в утверждении новых членов администрации.

Лучшее, на что могут рассчитывать демократы в ближайшее время — это на начало парламентского расследования «русского дела Трампа». Но на него уйдет немало времени. К тому моменту уличный протест может уже иссякнуть и смениться контрпротестом у Капитолия и домов конгрессменов-демократов.

Но давайте себе представим, что через две недели, два месяца или два года (сразу после вступление в должность нового состава Палаты Представителей в 2019 году) процедура импичмента будет начата и доведена до конца.

Дональд Трамп будет отправлен за решетку или уйдет, как Ричард Никсон, в отставку, не дожидаясь вердикта законодателей.

Каким будет политическое поле в Америке после Трампа и чего ждать от сверхдержавы, только что расправившейся с, пожалуй, самым нестандартным своим президентом?

Главой государства станет республиканец Майк Пенс, хорошо всем известный консерватор старой школы, не то чтобы ястреб по натуре, но воспитанный в духе так называемого внешнеполитического консерватизма, требующего бряцать оружием по всему миру и что есть силы сдерживать Россию.

Во внутренней политике он будет ратовать за снижение налогов и одновременное снижение дефицита бюджета, но, как кадровый политик, будет склонен к компромиссам и разменам.

Демократы, особенно левое крыло партии, разумеется, будут считать, что изгнание из Белого Дома Трампа было исключительно их заслугой, и каждому проявляющему принципиальность республиканцу будут устраивать проверку на предмет поддержки Трампа в прошлом. При желании в трампофилии можно замазать и самого Маккейна — благо есть издание The New York Times, которое может вытащить на свет Божий любую историю, даже ту, которой не было.

Республиканская партия будет полностью деморализована. Это она допустила Дональда в Белый Дом и чуть было не стала виновницей установления авторитарного режима в США. Но это с одной стороны. С другой — республиканский избиратель будет по-прежнему трамповским и на сей раз еще более злым.

Человек с внешностью и суждениями Майка Пенса не сможет выиграть выборы 2020 года. Давайте вспомним. Джордж Буш-младший с большим трудом одолел Ала Гора в 2000-м. Да и победа над Керри в 2004-м была не разгромной. При переизбрании Буш получил всего 286 голосов выборщиков — снова, как и четыре года назад, все решала Флорида. В 2008 году Маккейн не выиграл ни одного колеблющегося штата, а в 2012-м Митт Ромни сумел взять верх только в Северной Каролине.

Лишь появление Трампа и активность его «неучтенных избирателей» позволила республиканцам завоевать ранее недоступные им Висконсин, Мичиган и Пенсильванию, что дало 45-му президенту 306 голосов выборщиков (по результатам заседания коллегий ему было зачтено 304 из них).

Если же «слоны» решатся на полномасштабные праймериз, то их надо будет начинать практически сразу после импичмента, что окончательно парализует Белый Дом и развеет последние надежды Республиканской партии на проведение в жизнь своей внутриполитической повестки — от ликвидации Obamacare до сокращения дефицита бюджета.

Демократическая партия за время борьбы с Трампом сильно полевеет. «Ослы» попытаются в 2020-м пересобрать так называемую «обамовскую коалицию избирателей», что почти наверняка приведет к номинации кандидата из числа меньшинств, программа которого будет совмещать в себе почти социалистические лозунги во внутренней политике и либерал-интервенционистские во внешней.

Дефицит бюджета к 2024 году, скорее всего, еще раз удвоится и достигнет 40 трлн. долларов, что потребует, как минимум, удвоения налоговой нагрузки. А поскольку банки и транснациональные корпорации, как обычно, «спрячутся» в Азии, Мексике и оффшорах — тем более, что «свободная торговля» и глобальная модель экономики снова будут в чести — больше всех пострадает малый и средний, прежде всего, производственный бизнес.

Трампистская электоральная база при этом только возрастет. О свергнутом президенте, «радевшем за народ», уже будут слагать легенды. К тому времени и сам Трамп напишет парочку книг о том, как Америку не дали сделать снова великой.

Итак, Пенс, получивший власть после отставки Трампа, проиграет выборы в 2020 году молодому демократу, который, в свою очередь, уступит республиканцу-трамписту в 2024-м.

Что ж, ничего нового. После отставки Никсона центрист Джеральд Форд не смог переизбраться, проиграв Джимми Картеру, который продержался в Белом Доме лишь один срок. Ему на смену пришел Рональд Рейган.

Здесь стоит сделать одно уточнение. Возможно, новый трампист возникнет не в республиканском, а в демократическом лагере. А может быть, ввиду раскола внутри обеих ведущих американских партий, в игру вступит новая сила, которую ее основатели могут назвать, скажем, Популистской — на зло всем.

Согласно физической теории кризисов (ее еще иногда называют теорией бурь), кризис продолжается до тех пор, пока не будут полностью нивелированы факторы, приведшие к его возникновению. И любые попытки остановить катаклизм приводят лишь к усилению бури.

Так что избавившись от Трампа, Америка не избавится от трампизма, более того, он станет после импичмента еще более привлекательным и вдохновляющим политическим течением.

Не стоит думать, что в эти 6-7 лет политических пертурбаций у Соединенных Штатов не останется времени на внешнюю политику. Как раз наоборот, госдепартамент, разведсообщество и Пентагон в лице своих кадровых бюрократов почувствуют бóльшую свободу действий. Но действия эти не будут носить стратегического характера.

Так, с Вашингтоном можно будет гораздо быстрее согласовать целый ряд международных соглашений, представляющих общий интерес. И в первую очередь этим воспользуются центральные страны Евросоюза, Израиль и Саудовская Аравия. Но никаких системных подвижек в международных делах не случится, что облегчит проекцию силы на региональном масштабе России и Китаю.

В какой-то момент одной из администраций может потребоваться маленькая победоносная война, и ее целью, скорее всего, будет выбран Иран или Йемен (как «оккупированная» Ираном страна). Если военные действия при участии американцев начнутся в Йемене, то это будет еще одна война бушевско-клинтоновской эры, а вот конфликт с Ираном может привести к затяжному конфликту. В любом случае «маленькая война» очень быстро станет непопулярной, усилит трения внутри НАТО и ускорит победу будущего президента-трамписта.

Кроме того, она обеспечит заказами не только американский ВПК, но и Рособоронэкспорт.

Так что если американские партнеры вознамерились свергнуть Трампа, то мы с нетерпением ждем этого их хода.

Только пусть не говорят потом, что мы русские все это спланировали заранее…