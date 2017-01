Болото всколыхнулось

Самой большой сенсацией первых дней пребывания Дональда Трампа в Белом Доме стало то, что он… всерьез настроен выполнить свои предвыборные обещания.

Большой Дональд обещал построить стену на границе с Мексикой — и соответствующий указ был подписан, начался поиск подрядчиков. Он обещал вывести Америку из коллективных соглашений о свободной торговле — и вот транстихоокеанское партнерство становится историей. Он обещал разблокировать строительство нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access — и разблокировал.

Он говорил, что будет всеми силами защищать и умножать рабочие места в Америке и не позволит корпорациям безнаказанно вывозить производства в Мексику и Юго-Восточную Азию — и одного только факта его избрания было достаточно, чтобы Carrier, General Motors, Fiat-Chrysler и Toyota отказались от переноса фабрик за рубеж и представили свои планы многомиллиардных инвестиций в США.

Даже пост-индустриальный гигант Amazon, чей владелец Джефф Безос (а также владелец The Washington Post) на протяжении всей предвыборной кампании безостановочно критиковал Трампа, не отказался от приглашения в Trump Tower на встречу тогда еще избранного президента с руководителями IT-гигантов и выразил готовность создать за восемь лет около миллиона рабочих мест.

Президент заверял, что прекратит бесконтрольный приток мигрантов, особенно из тех стран, в которых велико влияние ИГИЛ, Аль-Каиды и других террористических организаций — и вот подписан указ, согласно которому приостановлен на 120 дней прием беженцев, запрещен на 90 дней въезд для выходцев из восьми «наиболее опасных» государств и введен режим «чрезвычайного режима проверки» (extreme vetting).

Началась борьба и с нелегальными рабочими мигрантами. В частности, предполагается с марта месяца лишить федерального финансирования так называемые города-убежища (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско и др.), мэры которых в обход закона предоставили нелегалам возможность жить и работать под их защитой. Впрочем, не только работать — еще и получать жилье и пособия.

Дональд Трамп давал понять, что будет весьма интенсивно работать на внешнеполитическом поле, устанавливая максимально открытые и эффективные каналы взаимодействия с иностранными лидерами. И вот в Вашингтоне уже побывала британский премьер Тереза Мэй, назначена дата визита израильского лидера Биньямина Нетаньяху и за один только день 28 января проведены телефонные переговоры с главами пяти государств, включая президента России Владимира Путина.

Почти незамеченным осталось выполнение новым американским лидером еще одного обещания — соблюдения принципов коллегиальности в принятии решений и делегирования полномочий. Дональд Трамп, выступавший за возвращение к применению имитации утопления (waterboarding) и других техник так называемого «усиленного допроса», на прошедшей неделе публично заявил о том, что остается при своем мнении, но в практической плоскости будет следовать рекомендациям министра обороны Джеймса Мэттиса, которому он отводит центральную роль в противодействии терроризму.

Кроме того, как явствует из фотографий, размещенных в твиттере пресс-секретаря Шона Спайсера, при ведении телефонных переговорах с иностранными лидерами президенту ассистировал весь ближний круг главы государства из Западного крыла Белого Дома — вице-президент Майк Пенс, глава администрации Рейнс Прибус, главный советник по стратегии Стивен Бэннон и советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Трамп также принял еще одно важное аппаратное решение, отчасти позаимствованное у Ричарда Никсона, а отчасти перенесенное из управленческой практики Trump Organization. В шесть важнейших ведомств — госдепартамент, министерство внутренней безопасности, ЦРУ, ФБР и минобороны назначены на так называемые «неполитические» посты (то есть не требующие утверждения Сенатом) советники президента, которые будут находиться в постоянном контакте с Прибусом и Бэнноном. Это обеспечит максимальную управляемость бюрократией, а также здоровую должностную конкуренцию.

Но и это еще не все. Следуя предвыборным обещаниям, Дональд Трамп всерьез занялся этической реформой политического класса. Прежде всего, это практики «вращающихся дверей», при которой отставные политики «за особые заслуги» нанимаются на высокооплачиваемые позиции в крупные корпорации и институты и занимаются лоббированием. Ранее бывший госслужащий не имел права становиться лоббистом два года после отставки. Теперь этот срок увеличен до пяти лет, а участие в иностранном лобби запрещено пожизненно. Более того, существенно расширено толкование термина «лоббист» — ранее действующие в интересах корпораций и государств экс-чиновники часто назывались «консультантами» и «советниками», обходя даже двухлетний мораторий. Теперь этому положен конец.

Со времени инаугурации прошла неделя с небольшим, значительная часть трамповских назначенцев все еще сражаются с крючкотворством сенаторов-демократов, а сделано уже немало.

Столь споро работа не делалась даже в администрациях Эйзенхауэра и Никсона, не говоря уже о Джодже Буше-младшем и Обаме. Президент взялся за дело, засучив рукава, не стал ждать «более подходящего времени» и уклоняться от исполнения своей предвыборной программы, ссылаясь на «объективные обстоятельства».

Здорово же? Пресса рукоплещет, прогрессивная общественность ликует, оппозиция признает успехи недавнего соперника? Ну так ведь должно быть в демократическом обществе…

Куда там!

Развернулась беспрецедентная кампания по дискредитации новой администрации — пожалуй, еще более масштабная, чем накануне выборов. Главной мишенью американских несогласных были избраны указы Трампа, связанные с мигрантами и беженцами.

Какие только лозунги ни звучат на митингах и не публикуются на первых страницах либеральной прессы: «Тьма наступает», «Америка движется к фашизму», «Это не по-американски», «Он нарушил конституцию»…

Как только пограничники и таможенники (находятся в подчинении Министерства внутренней безопасности) начали исполнение решений президента, либеральный Американский союз за гражданские права (ACLU) подал в суд федеральной юрисдикции в Бруклине (Нью-Йорк) иск о признании незаконным отказа во въезде на территорию США приезжих из тех самых «опасных стран».

Суд в рекордно короткие сроки решил дело в пользу истца и постановил, что людей с действующей визой депортировать нельзя. И хотя это не означает, что МВБ должно немедленно отпустить задержанных в аэропортах мигрантов, это было выставлено либералами как знаковая победа, которая повлечет за собой отмену и самого указа. При этом «несогласные» забыли уточнить, что судья — личный друг лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера Энн Доннэлли, назначенная на пост Бараком Обамой.

В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне и других городах прошли многотысячные митинги под лозунгами, которые можно по смыслу свести в один: «Фашизм не пройдет!». Самой популярной речевкой протестующих по всей стране стала фраза «Нет ненависти, нет страху! Добро пожаловать, беженцы!» («No hate! No fear! // Refugees are welcome here!»). Вторая строчка этой кричалки в точности совпадает с плакатами, которые носили сторонники глобализации после «ночи длинных рук» в городах Германии и после начала возведения пограничной стены у Па де Кале на пограничном пункте между Францией и Великобританией. И это само по себе наводит на определенные мысли.

Представители проигравшей на выборах демократической партии также дали о себе знать. Обставленные с пафосом пресс-конференции провели уже упомянутый Чак Шумер, член Палаты представителей Джеррольд Нэдлер, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Шумер обратил внимание общественности на то обстоятельство, что сенатор Маккейн «и некоторые другие республиканцы» высказались против запрета на въезд беженцев. Таким образом, пояснил политик, еще немного присоединившихся к коалиции республиканцев, и будет принят закон, отменяющий указ президента.

Разумеется, это очередная… скажем так, ложная информация. Если в Сенате и можно при поддержке трампоненавистников из стана «слонов» набрать простое большинство голосов для принятия подобного билля, то в Палате Представителей этого сделать не получится — там большинство республиканцев куда более весомое. И уж совершенно точно ни в одной из палат Конгресса не наберется двух третей голосов, чтобы преодолеть неизбежное вето Трампа на подобный закон.

Закон, который, кстати говоря, противоречил бы конституции в части разделения властей.

Дональд Трамп, напротив, своими указами основной закон страны не нарушил. По сути дела, выступающие против Трампа политики и активисты протестуют против исполнения им законов США. Ну нельзя находиться на территории США нелегально. Нельзя использовать федеральный бюджет для нарушения закона и сокрытия нелегалов на территории муниципалитетов. Нельзя препятствовать работе полиции и миграционной службы в исполнении законов.

Что же касается запрета на въезд из определенных стран, то здесь администрация Трампа ни на йоту не превышает своих полномочий. Выдача виз, видов на жительство (так называемых грин-карт) и предоставление статуса беженца находится всецело в компетенции исполнительной ветви власти. Именно поэтому судья Доннэлли сослалась на наличие у задержанных в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке действующих виз.

Заметим, что госдепартамент, ведающий въездом и выездом из США, имеет полное право и без объяснения причин аннулировать как визы, так и грин-карты. Формально для этого достаточно ссылки на наличие подозрений в противоправной деятельности или в «недобросовестных намерениях». Так что как только госдепартамент будет взят под контроль Тиллерстоном или действие соответствующих виз или удостоверений беженцев истечет, все те люди, которых с помпой «отстояли» в суде представители ACLU, будут немедленно депортированы. Депортированы они будут и в том случае, если в ходе проверки сотрудниками МВБ возникнут подозрения в благонадежности визитеров с Ближнего Востока.

Справедливости ради следует отметить, что в ходе исполнения указа президента были допущены определенные перегибы. Так, в аэропорту Нью-Йорка был задержан уроженец Ирака, который сотрудничал с американскими военными и спецслужбами на протяжении восьми лет, так что именно МВБ (которое его и задержало) и ходатайствовало о предоставлении ему убежища. Кроме того, запрет затронул не только тех граждан «опасных стран», которые получили грин-карты в своих странах (по разным основаниям), но и тех, что давно по этим картам живет и работает на территории США. При этом не были выполнены все формальности по аннулированию видов на жительство, что, по меньшей мере, подрывает доверие к самому институту «зеленой карты» и создает абсолютно необязательные трения между бюрократами госдепа и МВБ.

В общем, в ходе решительных действий по разгребанию накопленного за годы правления Обамы бардака возник мини-бардак, который, впрочем, неизбежен при реализации любых крутых мер, связанных с обеспечением национальной безопасности.

А речь идет именно о национальной безопасности. Лидеры ИГИЛ не раз заявляли через соцсети, что с потоком беженцев они направят в «мир крестоносцев» своих шахидов. Более того, Европа и Америка уже пострадали от терактов, совершенных «беженцами» и «воссоединившимися родственниками».

Протестующие в американских городах «несогласные» требуют не устранения перегибов, они возмущены тем, что законы национального государства Соединенные Штаты Америки начали, наконец, исполняться. В их представлении, все шлюзы должны быть открыты, все препоны на пути бесконтрольной миграции — устранены, как если бы США были не государством, а «всемирным человечьим общежитием».

Впрочем, почему «как если бы»? Именно таким местом и была Америка при Бараке Обаме… ну или должна была стать после правления Хиллари Клинтон — глобальным комьюнити, в котором убиты все национальные традиции, нормы и уклад жизни.

Недаром Фарид Закария считает, что иммиграция (если не пойдет сама, то и принудительная) является не неприятным побочным следствием глобализации, а ее важнейшим инструментом.

Либерал-глобалисты, однако, проиграли.

Трамп не только начал выполнять пункты своей предвыборной программы в части экономики, нацбезопасности и международной политики, он вплотную подошел к тому, чтобы выполнить свое главное обещание, сформулированное в лозунге «Осушить это болото!» («Drain the swamp!») — разобраться с политической коррупцией и указать медийно-кампусно-постиндустриальной тусовке ее истинное место.

И либеральное болото всколыхнулось, забеспокоилось, стало сопротивляться, выбрасывая в воздух отвратительные миазмы всех этих pussy-маршей, хамства поп-звезд и неадекватного поведения оппозиционных политиков.

«Это не то, что мы есть!» — написала в своем твиттере Хиллари Клинтон фразу, которую не раз за долгие месяцы предвыборной кампании повторяла она сама и ее сподвижники.

Кончено, не то! Это новая Америка. Америка победивших. Национальное государство США. Без болота.

Во всяком случае, я лично надеюсь на успех мелиорационных мероприятий мистера Трампа.