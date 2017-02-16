Бизнес-класс для чиновников из Пенсионного фонда обойдется в 27 млн рублей

Пенсионный фонд России собирается потратить без торгов 27 млн на служебные поездки своих сотрудников в 2017 году. Об этом сообщает Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко».





Специалистами ЦАП был обнаружен контракт с единственным поставщиком на «закупку услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий», стоиомость которого составляет 27 млн рублей. При этом в сумму не включается проживание сотрудников ПФР.





Надо отметить, что с 2011 года суммы, которые фонд расходует на авиа и железнодорожные билеты для своих сотрудников, увеличились на 12 млн рублей. Большинство контрактов заключено с госпредприятием «Президент-Сервис» Управления делами Президента. Многие СМИ уже не один раз сообщали о расточительных закупках фонда на командировки и завышении стоимости билетов, однако никакой реакции властей на это не последовало.





Например, в 2015 году в список командировок попали перелёты заместителя председателя правления ПФР Антона Дроздова в бизнес-классе до Берлина (117 тыс. рублей), в Варшаву (306 тыс.) и Париж (191 тыс.). Сам председатель, согласно отчётам, тоже почти всегда летает с повышенным комфортом в бизнес-классе.





В ЦАП справедливо полагают, что расточительные расходы Пенсионного фонда необходимо сокращать. Задача Пенсионного фонда России ‒ распределять социальные выплаты, помогать пенсионерам разных категорий. Вместо этого фонд тратит огромные бюджетные средства на роскошные поездки для руководства, бесполезные программы, мойку мраморных полов и другие излишества.





Юристы обращают внимание, что на сайте госзакупок опубликованы только контракты, а извещения о закупках у единственного поставщика отсутствуют.





По Закону о контрактной системе, даже если закупка ведется у единственного поставщика, то должны быть опубликованы извещения о закупках. Это и есть критерий прозрачности. Ни у одного контракта на командировки сотрудников ПФР нет связи с извещением, что является прямым нарушением закона, поэтому все необходимые материалы были направлены в ФАС с требованием разобраться в этих злоупотреблениях.





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