 

Продуктовые карточки появятся в России уже в этом году

Чиновники Минпромторга намерены в 2017 году подготовить и приступить к реализации программы продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

По его словам, нуждающимся россиянам будут перечислять на специальные карты баллы или бонусы для покупки продуктов российского производства.

«Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны - обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи - то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира», - приводит слова чиновника агентство ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что программа будет рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. «Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», - заключил он.

Напомним, что согласно данным Росстата, в России за чертой бедности проживает 20,3 млн человек или 13,9% населения страны. Падение доходов россиян за 2016 год составило 5,9%, что на 84% больше, чем годом ранее и в восемь раз - по сравнению с 2014 годом.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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