Падающие самолеты. Террор и большая политика

Конец ушедшего 2016 года для России был отмечен знаковым событием – произошедшей 25 декабря катастрофой самолета Ту-154 с хором ансамбля Александрова, съемочными группами трех телеканалов и гражданской активисткой Доктором Лизой на борту. 16 января нового 2017-го года, - в день похорон жертв крушения российского самолета, - вблизи столицы Киргизии Бишкека упал турецкий «Боинг». Число жертв превысило три десятка человек.

Случившаяся 24 декабря, - накануне католическо-протестантского Рождества, - катастрофа летевшего в Сирию российского лайнера была настолько ярким медиа-событием, что российским властям пришлось приложить немало усилий, чтобы не допустить распространения его информационной ауры не все новогодние праздники. Вокруг крушения Ту на три недели была создана почти полная информационная блокада, лишь к середине января, применительно к дате похорон жертв в официальных СМИ стала появляться кое-какая информация. Но до сих пор нет никакой внятной информации о причинах крушения. Звучат самые смехотворные объяснения: «невыпущенные закрылки», «попадание птицы в двигатель», «второй пилот перепутал рычаги». Версия о террористическом акте по прежнему не озвучивается.

Но что бы не делали провластные информационные технологи, факты говорят против версии «простого падения в воду». Части самолета разбросаны на большой площади. На поднятых конструктивных элементах фюзеляжа видны разрывы и деформации.

Тела большинства погибших сильно фрагментированы. Однако слово «теракт» по прежнему никто из представителей власти не произносит.

Для России конец 2016 года отметился не только крушением военного Ту с ансамблем Александрова, журналистами «доктором Лизой». За пять дней до события, 19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Через пять дней после сочинской катастрофы, - 29 декабря, из США были высланы 35 российских дипломата. Казалось бы, нет оснований соединять катастрофу военного борта с убийством посла и массовой депортацией работников российского посольства. Но это лишь на первый взгляд.

Высылку дипломатов в российских аналитических публикациях не раз объясняли местью демократической администрации за проигрыш выборов своим кандидатом. Подобными причинами объясняется и развернутая кампания по обвинению России в «кибератаках с целью обеспечить победу на выборах Дональда Трампа». Впрочем версия «американского ответа за проигрыш выборов» уже не версия, а вполне доказанное утверждение.

6 января вице-президент США Джо Байден, второе лицо в уходящей администрации Обамы, прямо завил, что в ответ на «действия российских хакеров» были предприняты «ответные действия»: «Некоторые действия вам известны, некоторые, из того, что мы предприняли, вы не узнаете». Под «известным» подразумевались высылка дипломатов и усиление санкций, но что было «секретными действиями» о которых «никто никогда не узнает»? Не было ли ими уничтожение российского самолета с артистами и журналистами?

Впрочем до Байдена делались не менее интересные заявления. 29 сентября 2016 года официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби комментируя российскую военную помощь Сирии сказал: «Гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».

Слова о будущих «отправке военных в мешках для тел» и «потере самолетов» были произнесены менее чем за три месяца до сочинской трагедии. Они вызвали довольно вялый протест в российских властных кругах, все же определивших их как «угрозы развязывания террористической войны». Однако после крушения лайнера над Черным морем никто о «тонких намеках» Кирби почему-то не вспомнил. Хотя, казалось бы, параллели вполне очевидны.

Крушение самолета произошло 24 декабря – накануне католическо-протестантского Рождества, заявление Байдена о «секретном ответе» было озвучено 6 января – накануне Рождества православного. Убийство посла, сочинская катастрофа и высылка дипломатов произошли с ровным пятидневным интервалом. Случайности? Или тонкий информационные посылы тем «кому положено понять»?

В случае с недавним январским падением «Боинга» в Бишкеке так же вполне можно допустить наличие «мессиджа» президенту Турции Эрдогану, в последнее время увлекшемуся антиамериканской риторикой. Даже убийство российского посла Карлова вполне вписывается в ряд «тонких предупреждений».

У США достаточно способов, - как с помощью саудовских или иных друзей, так и напрямую, - воздействовать на радикальных исламистов в нужном для себя направлении. Насколько невероятна схема, когда за организацию убийства посла «повстанцы» могли получить какие-то нужные для себя вещи? К примеру противотанковые ракетные комплексы «Тоу» для сжигания турецких «Леопардов»?

В современном мире использование прямого террора как метода «большой политики» уже очевидная реальность. «11.09.2001» переформатировало мир. Мы живем в «цивилизации беспредела». Нравственные, моральные ограничения в действиях элит давно отброшены. Террор стал рядовым средством управления в рамках мировой геополитической системы, методом «принуждения к повиновению» непокорных и недостаточно покорных ее субъектов.

Террор стал так же методом решения кадровых вопросов в плане ликвидации непокорных и недостаточно лояльных персон на высших уровнях политических элит. Только так можно объяснить знаменитое «Дело Доминика Стросс-Кана», якобы пытавшегося изнасиловать в нью-йоркском отеле 180-сантиметровую нигерийскую горничную и поплатившегося за свою разнузданность должностью директора-распорядителя Международного валютного фонда и возможностью стать президентом Франции.

Подобные случаи стали рядовыми в результате того, что почти отсутствует негативная реакция со стороны общества. На уровне массового сознания сейчас отсутствуют способности к какому-либо анализу и оценкам. Даже элементарные логические выводы, - не говоря уже о каком-либо научном рационализме, - не действуют в современном мире. Слепая фанатичная вера, как в Средние века, побеждает в споре с рациональными доводами.

В 2004 году даже рационально-научная база советской средней школы не позволила миллионам «протосвидомых» украинцев задать себе и другим резонный вопрос: «Почему страшный яд-диоксин поразил у «отравленного агентами Путина» «страдальца» Ющенко лишь кожу лица, но не привел к тяжелым поражениям нервной системы, разрушению печени, мышечной дистрофии и иным последствиям, о которых в подобных случаях говорят учебники медицины?».

В современном мире количество людей способных просто задавать вопросы становится все более и более малым. Моралисты и интеллектуалы-умники – в современном мире уже маргиналы. Сколько бы Майкл Мур и Олвер Стоун не снимали фильмов-расследований, сколько бы американские архитекторы не делали экспертных заключений по крушению небоскребов на Манхеттене, - основную массу мирового населения это уже не волнует.

«Цивилизация потребления» в последние десятилетия распространилась на когнитивную и морально-нравственную сферу. Всемирный обыватель ради сохранения когнитивного комфорта дает властным элитам «карт-бланш» на любые преступления. Современный филистер просто не будет воспринимать беспокоящую его информацию, удовлетворяясь самыми простыми и удобными объяснениями, произведенными на «фабриках информации».

Все это характерно и для современной России. Российский обыватель очень не любит, когда внешний и внутренний комфорт и уют кто либо пытается нарушать. Мысли о наступлении «тяжелых времен» все стараются от себя отогнать. Поэтому и в вопросе крушения лайнера вблизи Сочи, и во многих других вопросах, желание властей «не раскачивать информационную лодку» вполне совпадает с желанием населения. Мысль о том что «против России ведется террористическая война» стараются отгонять все.

Но реальность рано или поздно заявит о себе. «Страусиная политика» замалчивания правды, подмены ее «удобными версиями» - это тупик. Закладка под самих себя долгосрочных информационных мин, которые могут в любой момент могут сдетонировать, в том числе и по причине внешней инициации «заказчиками мероприятий». Но тогда последствия могут быть гораздо более разрушительными. Однако по прежнему никто из власть предержащих не пытается признать, что против нашей страны ведется война на уничтожение, где террор в чистом виде лишь одно из многих направлений комплексной деятельности направленной на разрушение России.

Причем многие вектора террористической активности долго тщательно прорабатывались, но на данный момент еще далеко не все активированы. Никто не желает признавать факт, что в нынешнем мире идет процесс глобального переформатирования мировой геополитической картины и Россия находится на острие данных процессов. Недавняя победа Трампа на американских выборах при этом ничего не может изменить в принципе, настолько глубоки и обширны данные процессы.

Падение самолетов, убийство и высылка дипломатов – это не частные явления, это лишь частные следствия. Самолеты уже падают, «тела в мешках» налицо, но пока еще нет обещанных Кирби «ударов по российским городам».

Нынешняя российско-властная позиция «добровольной слепоты» и «не нарушения спокойствия» приводит в итоге к отказу от курса на общественную мобилизацию и препятствует созданию эффективных пропагандистских и иных механизмов для управления населением России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Не только российские властители прячут голову в песок. «Лучший друг России», еще недавно враг, президент Турции Эрдоган никак не отреагировал на сожжение исламистами двух пленных турецких солдат. А скачивание из интернета видео с данной казнью турецких граждан начали арестовывать. Турецкая власть приказала считать событие никогда не происходившим и не существовавшим. Страх перед тюрьмой, по надежам турецких властителей, должен амнезировать общественное сознание. Но как при такой позиции эрдогановцы планируют сплачивать и консолидировать свое общество? Как планируют проводить патриотически-мобилизационную пропаганду?

В России же нынешней целью властей ставится не создание комплексных структур общественной мобилизации, а лишь «стабильность» и «общественное спокойствие», надежды на сохранение которых основаны на апатии, деинтеллектуализации и и стремлении к пресловутому «когнитивному комфорту» у населения.

Но, надо признать, что и сами власть предержащие недалеко ушли от собственного народа. Российскому руководству всех уровней свойственны отказ от рационально-научного начала при выработке стратегий (если о них, особенно долгосрочных, вообще можно вести речь); неспособность к комплексному анализу, событийной экстраполяции, ретроспекции и синтезу.

У автора статьи большие сомнения, что высшие персоналии российской власти, не просто побоялись публично указать на связь сочинской авиакатастрофы с сентябрьскими угрозами Джона Кирби о «падении российских самолетов» и словами Байдена о «секретном ответе». Скорее всего, тут речь должна идти о прогрессирующей когнитивной слепоте, о принципиальной неспособности увидеть подобную связь.