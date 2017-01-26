Мадлен Олбрайт заявила о готовности принять ислам в ответ на действия Трампа

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт объявила в своём твиттере, что готова принять ислам в знак солидарности с мусульманами, которые сейчас пострадают от действий Дональда Трампа.

Напомним, что новый президент США намерен прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.

"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности", - заявила Олбрайт.

Редакция АПН меланхолично отмечает, что религия - это прежде всего вопрос внутреннего нравственного выбора, а не политический маркер, а тех людей, которые объявляют о смене религиозных убеждений исходя из коньюнктурных соображений, всегда было принято считать лицемерами.

Похоже, что идейные лидеры определённого извода борцов "за права человека" решили возвести подобное лицемерие из низости в доблесть.

