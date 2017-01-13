 

Казахстан подхватывает российский почин. Бывший министр экономики отправлен судом под арест

АСТАНА. Казахстан подхватывает российский почин. Теперь уже бывший министр экономики Казахстана - Куандык Бишибаев, снятый Назарбаевым со своего постав еще 28 декабря, окончательно отправлен судом под арест.
 
Напомним, что как и Улюкаев, Бишимбаев был задержан правоохранительными органами в связи с коррупционными обвинениями.
 
Редакция АПН с азартным интересом смотрит в сторону Минска, Бишкека и Еревана.
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