Казахстан подхватывает российский почин. Бывший министр экономики отправлен судом под арест

АСТАНА. Казахстан подхватывает российский почин. Теперь уже бывший министр экономики Казахстана - Куандык Бишибаев, снятый Назарбаевым со своего постав еще 28 декабря, окончательно отправлен судом под арест.

Напомним, что как и Улюкаев, Бишимбаев был задержан правоохранительными органами в связи с коррупционными обвинениями.

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