Разграбление россиян продолжается: тариф «Платона» увеличится в 2 раза

В 2017 году тариф в системе «Платон» увеличится в два раза, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. В настоящее время водители большегрузных машин платят 1,53 рубль за один километр, но с нового года владельцы большегрузов будут платить уже в два раза больше – 3,06 рубля.





Чиновник в очередной раз попытался объяснить, чем же так хорош «Платон». Он заявил, что сейчас на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, а новая система поможет эту ситуацию улучшить. Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. По словам чиновника, коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. В Минтрансе уверены, что «Платон» создаст равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

Однако, идея о том, что система «Платон» является единственно верным решением для сбора средств в дорожный фонд, в корне неверна. Это утверждение разъяснил представитель Счетной палаты Владимир Красильников. По его словам, помимо «Платона» у регионов есть «огромные источники формирования дорожных фондов, которые до конца не используются». В частности, не собирается около 70 миллиардов рублей транспортного налога, а это почти 10% от всех региональных дорожных фондов.

По словам чиновника, в России действует новый акциз на топливо, который дополнительно должен дать еще около 90 миллиардов рублей в дорожные фонды, а с 2017 года он повысится дополнительно на 1,5 рублей.





Кроме того, специалисты не однократно указывали на несовершенство самой системы «Платон». Планировалось, что собранные с водителей деньги поступают в Дорожный фонд РФ, после чего на эти деньги будут ремонтироваться покрытие трасс. Однако, как обстоят дела на самом деле – пока неясно. Ситуация с дорогами в России ничуть не улучшилась, даже наоборот.





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