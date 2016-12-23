 

Разграбление россиян продолжается: тариф «Платона» увеличится в 2 раза

В 2017 году тариф в системе «Платон» увеличится в два раза, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. В настоящее время водители большегрузных машин платят 1,53 рубль за один километр, но с нового года владельцы большегрузов будут платить уже в два раза больше – 3,06 рубля.

Чиновник в очередной раз попытался объяснить, чем же так хорош «Платон». Он заявил, что сейчас на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства, а новая система поможет эту ситуацию улучшить. Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. По словам чиновника, коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. В Минтрансе уверены, что «Платон» создаст равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.
 
Однако, идея о том, что система «Платон» является единственно верным решением для сбора средств в дорожный фонд, в корне неверна. Это утверждение разъяснил представитель Счетной палаты Владимир Красильников. По его словам, помимо «Платона» у регионов есть «огромные источники формирования дорожных фондов, которые до конца не используются». В частности, не собирается около 70 миллиардов рублей транспортного налога, а это почти 10% от всех региональных дорожных фондов. 
 
По словам чиновника, в России действует новый акциз на топливо, который дополнительно должен дать еще около 90 миллиардов рублей в дорожные фонды, а с 2017 года он повысится дополнительно на 1,5 рублей.

Кроме того, специалисты не однократно указывали на несовершенство самой системы «Платон». Планировалось, что собранные с водителей деньги поступают в Дорожный фонд РФ, после чего на эти деньги будут ремонтироваться покрытие трасс. Однако, как обстоят дела на самом деле – пока неясно. Ситуация с дорогами в России ничуть не улучшилась, даже наоборот.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Движение по всем российским дорогам может стать платным
» Платон в два раза дороже истины
» Прибыль от системы «Платон» идет мимо бюджета
» Отчаявшиеся дальнобойщики начали громить офисы «Платона»
» Дальнобойный бунт приближается к столице
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
На своём глобусе

На своём глобусе

Мьянма и ситуация с рохинджа

Мьянма и ситуация с рохинджа

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Трамп победил не «по совести»

Трамп победил не «по совести»

Они стоят за спиной Трампа

Они стоят за спиной Трампа

Брежнев: опыт стабильности

Брежнев: опыт стабильности

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Силовые структуры Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Разграбление россиян продолжается: тариф «Платона» увеличится в 2 раза

  • 18:28
  • 299

РСП и его глава Никита Михалков могут быть причастны к махинациям на сумму около 2 млрд рублей

  • 14:23
  • 411

Отказавшиеся голосовать за Клинтон выборщики оштрафованы на $1000 каждый

  • 12:34
  • 308

Центризбирком РФ может отменить единый день голосования

  • 16:47
  • 438
На своём глобусе

На своём глобусе

Норвегия облегчила режим содержания Андерса Брейвика в тюрьме

  • 08:13
  • 493
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru