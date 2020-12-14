Пассажиры, которые не могут носить маски даже по медицинским показаниям, не будут допущены к полётам Аэрофлотом

"Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полету. Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету".

В Аэрофлоте считают, что пассажиры обязаны носить маску на протяжении всего полёта, а также во время посадки. Снять маску можно только во время приема пищи. Также здесь настаивают, что маска должна полностью закрывать нос и рот.

"Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полёту".



