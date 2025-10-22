 

В Чечне предположили, что сбежавшую в Ереван чеченку убили правозащитники

 

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти Айшат Баймурадовой, которая сбежала от семьи в Ереван. По мнению Солтаева, «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа. Солтаев считает, что правозащитники могли сами расправиться с Баймурадовой. Девушка была найдена убитой в съёмной квартире; последний раз её видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. По информации телеграм-канала "Многонационал", аудитория одного из чеченских телеграм-каналов приветствовала смерть Баймурадовой как "смывание позора кровью".

Солтаев в своих допущениях пошёл дальше и предположил, что к исчезновению Седы Сулеймановой (сбежавшей от семьи чеченки, которую он помогал вернуть в Чечню) тоже причастны кризисные центры. «Их основная задача — дискредитация духовных и семейных ценностей, ослабление традиционных устоев общества на Кавказе», — заявил Солтаев.

Седа Сулейманова покинула дом после конфликта с родными, которые пытались насильно выдать её замуж. Девушка устроилась на работу в Петербурге и начала встречаться с молодым человеком. Летом 2023-го ее обвинили в краже украшений и насильно вывезли в республику. Мансур Солтаев тогда утверждал, что с ней всё хорошо. Однако о её местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

Как пишет «СК SOS», полицейские заявили, что Седа Сулейманова подозревается в краже украшений на сумму 150 тыс. руб. При этом она не находится в розыске. Седа Сулейманова отрицает обвинение в краже, украшений при ней найдено не было.

Правозащитники сообщали, что 25 августа прибывшие в Грозный адвокаты не смогли найти Седу Сулейманову. В одном из отделов полиции их направили в отдел по Ахматовскому району, куда, как утверждали полицейские, должны были привезти девушку. Адвокаты потребовали не проводить без них следственные мероприятия с Седой Сулеймановой. Позже выяснилось, что ее допросили без адвокатов в качестве свидетеля по делу о краже кошелька в Грозном в июне 2023 года. После допроса ее сразу передали родственникам и не дали увидеться с адвокатами. 

 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Два года, как пропала Седа Сулейманова
» В Петербурге "за нарушение короновирусных ограничений" задержали пикетчицу с вопросом "где Седа Сулейманова?"
» Чеченка, которую разлучили с русским женихом и насильно вывезли из Петербурга, возможно, мертва
» Страх и ужас от генерала Шаманова
» В Чечне свирепствует кровная месть
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Чечне предположили, что сбежавшую в Ереван чеченку убили правозащитники

  • 17:12
  • 841

В РФ засекретили данные о половых преступлениях новых россиян

  • 11:20
  • 375

ИИ искажает ответ на запросы пользователей в 45% случаев

  • 11:01
  • 380

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

  • 10:26
  • 295

74% россиян сталкиваются со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС

  • 10:11
  • 399

В РФ 160 000 абонентских номеров сдавались в аренду третьим лицам, больше миллиона были зарегистрированы на 56 человек

  • 09:58
  • 335
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram