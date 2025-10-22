В Чечне предположили, что сбежавшую в Ереван чеченку убили правозащитники

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти Айшат Баймурадовой, которая сбежала от семьи в Ереван. По мнению Солтаева, «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа. Солтаев считает, что правозащитники могли сами расправиться с Баймурадовой. Девушка была найдена убитой в съёмной квартире; последний раз её видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. По информации телеграм-канала "Многонационал", аудитория одного из чеченских телеграм-каналов приветствовала смерть Баймурадовой как "смывание позора кровью".

Солтаев в своих допущениях пошёл дальше и предположил, что к исчезновению Седы Сулеймановой (сбежавшей от семьи чеченки, которую он помогал вернуть в Чечню) тоже причастны кризисные центры. «Их основная задача — дискредитация духовных и семейных ценностей, ослабление традиционных устоев общества на Кавказе», — заявил Солтаев.

Седа Сулейманова покинула дом после конфликта с родными, которые пытались насильно выдать её замуж. Девушка устроилась на работу в Петербурге и начала встречаться с молодым человеком. Летом 2023-го ее обвинили в краже украшений и насильно вывезли в республику. Мансур Солтаев тогда утверждал, что с ней всё хорошо. Однако о её местонахождении ничего неизвестно до сих пор.