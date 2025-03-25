Содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будет доноситься до широкой общественности, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "сейчас сделанные доклады в столицах анализируются. Уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях".
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сказал
, что совместное заявление по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины, и что это "весьма характерно и симптоматично". Но зато "сам факт, что такой диалог состоялся... я считаю, это положительно".
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает
, что прямые переговоры между Россией и Украиной не нужны, потому что Украина будет исполнять то, что прикажут американцы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также полагает
, что Вашингтон может приказать "Зеленскому и его команде делать так и не иначе". Лаврову кажется, что "американские партнеры этот сигнал наш восприняли. Они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК". Министр сказал
, что РФ была готова согласиться на все предложения президента Турции Эрдогана "по черноморской инициативе", но Зеленский в последний момент передумал.
В то же время Минобороны РФ считает
, что президент Украины Владимир Зеленский подтверждает свою неуправляемость для внешних гарантов при любых соглашениях с Москвой. Как сообщили в Минобороны, такое предположение следует из того, что украинские власти организуют ежедневные атаки
по российской энергоинфраструктуре, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин в одностороннем порядке отказался от таких ударов. Так, 24 марта украинский дрон ударил по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Затем атака произошла на газораспределительную станцию «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике (ЛНР).
Тем не менее, РФ выступает за возобновление
черноморской инициативы ("зерновой сделки") на «приемлемых условиях», и в Белом доме заявили
, что об этом уже удалось договориться. Алексей Чепа сказал
, что удары, которые продолжают наносить ВСУ, конечно, создают неблагоприятный фон для переговоров, но "мирное соглашение всё равно будет". Пока же выпущено совместное заявление
о снятии ограничений в торговле продовольствием и "снятии ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия".