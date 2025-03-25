 

Что известно о переговорах в Эр-Рияде на неблагоприятном фоне, который создают удары ВСУ

Содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будет доноситься до широкой общественности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "сейчас сделанные доклады в столицах анализируются. Уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях".
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сказал, что совместное заявление по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины, и что это "весьма характерно и симптоматично". Но зато "сам факт, что такой диалог состоялся... я считаю, это положительно".
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной не нужны, потому что Украина будет исполнять то, что прикажут американцы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также полагает, что Вашингтон может приказать "Зеленскому и его команде делать так и не иначе". Лаврову кажется, что "американские партнеры этот сигнал наш восприняли. Они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК". Министр сказал, что РФ была готова согласиться на все предложения президента Турции Эрдогана "по черноморской инициативе", но Зеленский в последний момент передумал.

В то же время Минобороны РФ считает, что президент Украины Владимир Зеленский подтверждает свою неуправляемость для внешних гарантов при любых соглашениях с Москвой. Как сообщили в Минобороны, такое предположение следует из того, что украинские власти организуют ежедневные атаки по российской энергоинфраструктуре, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин в одностороннем порядке отказался от таких ударов. Так, 24 марта украинский дрон ударил по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Затем атака произошла на газораспределительную станцию «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике (ЛНР).
Тем не менее, РФ выступает за возобновление черноморской инициативы ("зерновой сделки") на «приемлемых условиях», и в Белом доме заявили, что об этом уже удалось договориться. Алексей Чепа сказал, что удары, которые продолжают наносить ВСУ, конечно, создают неблагоприятный фон для переговоров, но "мирное соглашение всё равно будет". Пока же выпущено совместное заявление о снятии ограничений в торговле продовольствием и "снятии ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия".
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