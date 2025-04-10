Песков сказал, что у него нет надёжных сведений о произошедшей в Чечне демонстрации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать то, что в Чечне выставили на всеобщее обозрение труп напавшего на пост ДПС (и зарезавшего одного из сотрудников) семнадцатилетнего юноши. Песков сказал
, что у него нет надёжных источников, откуда бы стало известно об этом происшествии.
Также Песков не стал комментировать намерение находящегося под следствием генерала Ивана Попова, высоко зарекомендовавшего себя в пору руководства 58-й армией в Запорожье, уйти на фронт командиром штурмового отряда. По словам
Пескова, вопросы, связанные с судебной системой, Кремль "традиционно не комментирует". В то же время появилась информация о некоем "звонке сверху"
, который может повлиять на решение по делу Попова.