 

Песков сказал, что у него нет надёжных сведений о произошедшей в Чечне демонстрации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать то, что в Чечне выставили на всеобщее обозрение труп напавшего на пост ДПС (и зарезавшего одного из сотрудников) семнадцатилетнего юноши. Песков сказал, что у него нет надёжных источников, откуда бы стало известно об этом происшествии.
Также Песков не стал комментировать намерение находящегося под следствием генерала Ивана Попова, высоко зарекомендовавшего себя в пору руководства 58-й армией в Запорожье, уйти на фронт командиром штурмового отряда. По словам Пескова, вопросы, связанные с судебной системой, Кремль "традиционно не комментирует". В то же время появилась информация о некоем "звонке сверху", который может повлиять на решение по делу Попова.
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APN.ru