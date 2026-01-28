В Госдуме, возможно, рассмотрят поправки, ограничивающие въезд в Россию семьям мигрантов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал, что готовятся к рассмотрению поправки, ограничивающие въезд в Россию семьям мигрантов. «В настоящий момент в Госдуме в нашем профильном комитете очень много предложений, в том числе и от коллег, связанных с тем, что трудовой мигрант должен прибыть на определённый срок, отработать в рамках трудовых отношений с работодателем и вернуться обратно на свою историческую родину», — сказал Водолацкий, подчеркнув, что, по его мнению, в России не должны оставаться семьи трудовых мигрантов, полисы обязательного медицинского страхования не должны предоставляться для их семей.

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза с претензией, что РФ "нарушает соглашение", отказываясь выдавать ОМС членам семей мигрантов. Руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков в разговоре с РБК объяснил, что подобные вопросы на этапе написания Договора о ЕАЭС не были регламентированы детально — базовый нормативный документ ЕАЭС лишь чётко фиксирует обязательность бесплатного предоставления скорой и неотложной медицинской помощи, а основные вопросы, касающиеся ОМС, регулируются на национальном уровне. Пыжиков обратил внимание, что в самой Киргизии такие граждане на предоставление подобной бесплатной медицинской помощи претендовать не могут.

В МВД России заявили о сокращении числа находящихся в стране несовершеннолетних иностранных граждан почти на 25% по сравнению с 2025 годом. При этом дети мигрантов из Таджикистана, которых полгода назад задержали за изнасилование четырёхлетней девочки в Калужской области, продолжают учиться в местной школе, а их родители живут в центре содержания иностранцев. Ещё в августе 2025 года их обещали депортировать, а одного из родителей лишить приобретённого российского гражданства.