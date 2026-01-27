 

Минфин предложил легализовать в РФ онлайн-казино ради 100 млрд рублей

 

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. Министерство предлагает снять запрет на онлайн-казино, если появится единый оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства. Предполагается, что ставки будут приниматься через Единый центр учёта переводов ставок, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно. Минфин считает, что это может принести федеральному бюджету около 100 млрд рублей в год.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легальные казино действуют в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

 
Телеграм-канал "Многонационал" комментирует это предложение Минфина следующим образом: 
Сумма [100 млрд рублей в год] для бюджета смешная с учётом чудовищных социальных последствий такого решения. С онлайн-казино должным образом не борются, поэтому этот рынок растёт, Минфин его оценивает в более 3 трлн рублей. Десятки крупных блогеров с многомиллионной аудиторией, деятельность которых заключается в рекламе казино, они зарабатывают сотни миллионов рублей каждый. Сотни более мелких блогеров. Очевидно, что их крышуют, либо просто не мешают работать в интересах казино.
Понятно, что полностью искоренить онлайн-казино невозможно, но максимально сузить этот рынок легко. Просто привлекать к уголовной ответственности тех кто это рекламирует. Легализация же расширит этот рынок в разы, продажные блогеры будут писать, что теперь это легально.
Проигрыш в казино запрограммирован математически. Выигрывают в казино только те кто рекламируют казино. Лудомания — это реальная болезнь, это не шутка, обычный человек спокойно может на это подсесть. Из-за этого рушатся тысячи семей, люди заканчивают жизнь самоубийством, приобретают психические расстройства, которые потом толкают их на различные преступления. (...) Минфин не хочет подсчитать, какой ущерб это наносит экономике РФ? Сколько семей будет дополнительно разрушено? Сколько детей не родится? Минфин всё это подсчитал?
Для сравнения: российские нефтяники получили из российского бюджета по демпферу в 2025 году 881,8 млрд рублей, в 2024 году - 1,815 триллионов рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ЦБ будет отслеживать платежи физлиц "при наличии подозрений"
» Налоги для казино и букмекерских компаний могут увеличиться в 10 раз
» Правительство хочет легализовать в России интернет-покер
» Дмитрий Медведев предложил превратить Сочи в игорную зону
» 200 тысяч рублей штрафа за рекламу казино
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

  • 19:39
  • 313

Глава ИИ-разработчика "Антропик" рассказал о своих страхах относительно ИИ

  • 19:14
  • 336

Учебники новейшей истории России будут завершаться встречей Путина и Трампа в Анкоридже

  • 18:01
  • 293

Захваченные в Азербайджане россияне останутся под стражей, консульство РФ пытается добиться доступа к морякам с "Маринеры"

  • 17:15
  • 331

За несколько недель банки в РФ заблокировали от 2 до 3 миллионов счетов; на опровержение своей "смерти" у гражданина ушло полгода

  • 16:02
  • 317

В Москве оказалась самая низкая инфляция, россиян призвали не ждать реального роста зарплат

  • 15:30
  • 419
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram