Минфин предложил легализовать в РФ онлайн-казино ради 100 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. Министерство предлагает снять запрет на онлайн-казино, если появится единый оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства. Предполагается, что ставки будут приниматься через Единый центр учёта переводов ставок, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно. Минфин считает, что это может принести федеральному бюджету около 100 млрд рублей в год.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легальные казино действуют в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

Телеграм-канал "Многонационал" комментирует это предложение Минфина следующим образом:

Сумма [100 млрд рублей в год] для бюджета смешная с учётом чудовищных социальных последствий такого решения. С онлайн-казино должным образом не борются, поэтому этот рынок растёт, Минфин его оценивает в более 3 трлн рублей. Десятки крупных блогеров с многомиллионной аудиторией, деятельность которых заключается в рекламе казино, они зарабатывают сотни миллионов рублей каждый. Сотни более мелких блогеров. Очевидно, что их крышуют, либо просто не мешают работать в интересах казино.

Понятно, что полностью искоренить онлайн-казино невозможно, но максимально сузить этот рынок легко. Просто привлекать к уголовной ответственности тех кто это рекламирует. Легализация же расширит этот рынок в разы, продажные блогеры будут писать, что теперь это легально.

Проигрыш в казино запрограммирован математически. Выигрывают в казино только те кто рекламируют казино. Лудомания — это реальная болезнь, это не шутка, обычный человек спокойно может на это подсесть. Из-за этого рушатся тысячи семей, люди заканчивают жизнь самоубийством, приобретают психические расстройства, которые потом толкают их на различные преступления. (...) Минфин не хочет подсчитать, какой ущерб это наносит экономике РФ? Сколько семей будет дополнительно разрушено? Сколько детей не родится? Минфин всё это подсчитал?