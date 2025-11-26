 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Чебоксарах, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Два человека, в том числе подросток, ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары, повреждены жилые дома.
В Доброивановке Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранены две женщины и мужчина, также в области повреждены автомобили и частные дома.
Два человека ранены при ударе ВСУ по АЗС в Старобельске, ЛНР. Также повреждён объект энергоснабжения. У Северского Донца снова подорвался на мине рыбак, ему ампутировали стопу.
В Херсонской области четверо раненых: пожилые женщина и мужчина в Днепрянах, мужчина 1986 г.р. в Новой Каховке, мужчина 1984 г.р. в Голой Пристани. 32 тысячи человек в области остаются без света. В Каховке ВСУ нанесли удар по школе. За время военных действий в Херсонской области из-за атак ВСУ сгорело почти 20 тыс. га леса.
Мужчина 1958 г.р. ранен при детонации взрывоопасного предмета в Марьинке, ДНР.
В результате новых ударов ВСУ около 40 тыс. человек без света в Запорожской области. Три мирных жителя тяжело ранены при атаке ВСУ на контрольно-пропускной пункт в Запорожской области.
В Новороссийске после атаки ВСУ на город в ночь на 25 ноября повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов. В Таганроге, где погибли три человека и десять были ранены, объявлен траур.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

64% россиян устали от постоянного пребывания в цифровом пространстве, 88% считают, что не могут от него отказаться

  • 18:17
  • 191

Россия теряет ржаное хлебопечение: производство сократилось в 15 раз

  • 16:33
  • 237

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Чебоксарах, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

  • 14:06
  • 373

К 2036 году 85% россиян должны положительно оценивать межнациональные отношения в РФ

  • 11:41
  • 365

Трамп утвердил "миссию Генезис", в РФ заявили, что гонка в сфере ИИ определит, кто будет править миром

  • 16:54
  • 648

Путин поздравил Ельцин Центр с десятилетним юбилеем

  • 15:48
  • 589
