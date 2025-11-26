ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Чебоксарах, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Два человека, в том числе подросток, ранены
в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары, повреждены жилые дома.
В Доброивановке Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранены
две женщины и мужчина, также в области повреждены автомобили и частные дома.
Два человека ранены
при ударе ВСУ по АЗС в Старобельске, ЛНР. Также повреждён объект энергоснабжения. У Северского Донца снова подорвался на мине рыбак, ему ампутировали стопу
.
В Херсонской области четверо раненых
: пожилые женщина и мужчина в Днепрянах, мужчина 1986 г.р. в Новой Каховке, мужчина 1984 г.р. в Голой Пристани. 32 тысячи человек в области остаются без света
. В Каховке ВСУ нанесли удар по школе
. За время военных действий в Херсонской области из-за атак ВСУ сгорело почти 20 тыс. га леса
.
Мужчина 1958 г.р. ранен
при детонации взрывоопасного предмета в Марьинке, ДНР.
В результате новых ударов ВСУ около 40 тыс. человек без света
в Запорожской области. Три мирных жителя тяжело ранены
при атаке ВСУ на контрольно-пропускной пункт в Запорожской области.
В Новороссийске после атаки ВСУ на город в ночь на 25 ноября повреждены
десятки многоквартирных и частных жилых домов. В Таганроге, где погибли три человека и десять были ранены, объявлен траур.